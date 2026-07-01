Ağır suç işleyen çocuklarda ceza indirimleri kaldırılıyor, rehabilitasyon zorunlu olacak

Besti KARALAR - ANKARA

Suça itilen çocuklara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nda yapılacak düzenlemenin Meclis kapanmadan yasalaştırılması planlanıyor. “Suça sürüklenen çocuklar” tanımı da değişecek.

Yaklaşık 20 maddeden oluşması beklenen düzenlemenin 12-15, 15-18 yaş altı çocukların işlediği suçlar yeniden düzenleniyor.

Ekonomi’nin ulaştığı bilgilere göre; son yaşanan çocuk cinayetlerinin ardından kamuoyunda oluşan tepkiler üzerine AK Parti Grubu düzenlemeyi Meclis kapanmadan yasalaştırmayı hedefliyor.

Çalışmaların devam ettiği düzenlemenin cuma günü Meclis Başkanlığı’na sunulması bekleniyor. Düzenleme ileTürk Ceza Kanunu’nun (TCK) ‘yaş küçüklüğü’ başlıklı 31. Maddesi üzerinde değişiklik yapılıyor.

• Buna göre; son yılların en büyük sorunu olan suça itilen ve suça karışan çocuklara verilen cezaların alt ve üst sınırı değişiyor.

• Özellikle cinayet işleyen ve başka ağır suçlara karışan çocuklar da yetişkinler gibi yargılanacak. İşlediği suçun ağırlığına göre ceza alacak.

Hakim yetkisi

• Çalışmaları devam eden düzenleme ile ağır suç işleyen çocuklara verilecek cezanın hakim yetkisine bırakılması da tartışılıyor.

• Çocukların işlediği suçun niteliğine göre müebbet cezası alabilecek.

• Çocukların ceza almasına ilişkin yaş sınırları da değişecek.

• Yapılacak düzenleme ile 15-18 yaş grubunda ağır suçlar için uygulanan ceza indiriminin kaldırılması ile birlikte çocuk yaş grubu da 15 yerine 12 olması planlanıyor.

Aileler de sorumlu olabilecek

• Çocuğunu suçtan uzak tutamayan, bakım ve gözetim görevini ihmal eden, madde bağımlısı olan çocuklarını ilgili devlet kurumlarına bildirmeyen anne babalara yönelik ağır yaptırımlar getirilecek. Bu kapsamda ilgili kanunlarda düzenlemelere gidilecek.

• Yapılacak düzenleme ile bağımlı olan çocuklara rehabilitasyon zorunluluğu getirilecek.

• Bu çerçevede; Türk Ceza Kanunu'nda şikayete bağlı olan “aile hukukundan doğan yükümlülüğün ihlali” suçunun, daha ağır yaptırımlarla yeniden düzenlenmesi hedefleniyor.

• Mevcut yasada ailelere verilen bir yıla kadar hapis cezasının artırılması ve suçun şikayete bağlı olmaktan çıkarılması planlanıyor.