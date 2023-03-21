Ağır ve orta hasarlı evlerin elektrik ve doğal gaz borçları silindi

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle konutu ve/veya iş yeri yıkılan, acil yıkılacak, ağır ve orta hasarlı olan, elektrik ve/veya doğal gaz abonelerinin ödenmemiş tüketim bedelleri olağanüstü hal (OHAL) kapsamında terkin edildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, 6 Şubat günü meydana gelen depremler dolayısıyla genel hayata etkili afet bölgesi kabul edilen yerlerde, depremler sebebiyle konutu ve/veya iş yeri yıkılan, acil yıkılacak, ağır veya orta hasarlı hale gelen abonelerin Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketine devredilmiş olan elektrik tüketiminden kaynaklanan tutarlarda dahil olmak üzere 6 Şubat tarihine kadar tahakkuk edilmiş ancak tahsil edilmemiş elektrik ve doğal gaz tüketim tutarları ile son okuma tarihinden 6 Şubat tarihine kadarki döneme ait tüketimler için ilgili tüketim tutarları ve bu abonelerin varsa daha önceki dönemlere ilişkin ödenmemiş fatura tutarları Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesinden karşılanmak üzere ferileri ile terkin edilecek.

Öte yandan, kamu tüzel kişiliğini haiz aboneler ve genel aydınlatma abonelikleri bu kararnamenin dışında sayılacak.

Bu kararname ile silinen fatura tutarlarına yönelik varsa açılmış dava ve icra takipleri sona erecek.

Bu kapsamda sona erdirilen icra takipleri için 02 Temmuz 1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanunu uyarınca alınması gereken harçlar ile 30.06.1934 tarihli ve 2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkumlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanunun 1’inci maddesinde düzenlenen harç alınmayacak.

Öte yandan, daha önce alınan harçlar iade edilmeyecek. Bu kapsamda takibi sona eren dava ve icra dosyaları ile ilgili yargılama gideri ve vekalet ücreti talebinde bulunulamayacak.

Fatura borçlarına erteleme

Depremlerden etkilenen bazı illerdeki tüketicilerin elektrik ve doğal gaz tüketimlerine yönelik tahakkuk ve tahsilat işlemleri 31 Mayıs'a kadar ertelendi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle zarar gören bazı illerdeki tüketicilerin elektrik ve doğal gaz tüketimlerine yönelik tahakkuk ve tahsilat işlemlerinin ertelenmesine dair usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre, Adıyaman Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerinin tamamı ile Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde bulunan faal veya kullanılabilir durumda olan iletimden bağlı elektrik tüketicileri, orta gerilimden bağlı sanayi abone grubundaki elektrik tüketicileri, orta gerilimden bağlı "kamu ve özel hizmetler ile diğer abone" grubundaki elektrik tüketicileri haricindeki elektrik tüketicilerine yönelik ilgili tedarik şirketleri tarafından gerçekleştirilen tahakkuk ve tahsilat işlemleri 31 Mayıs'a (bu tarih dahil) kadar ertelendi.

Bu süredeki toplam elektrik tüketimine esas fatura bedeli, haziran ayı fatura ödeme döneminden itibaren gecikme zammı olmaksızın eşit taksitlerle 6 ayda tahsil edilecek. Bu işlemler, ilgili tedarik şirketleri tarafından başvuru şartı aranmaksızın yürütülecek.

Doğal gaz tüketimine ilişkin tahakkuk ve tahsilat erteleme

Ayrıca, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerinin tamamı ile Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde ilgili bölgelerin doğal gaz dağıtım şirketlerinden veya tedarik şirketlerinden doğal gaz temin eden tüm konut aboneleri ile yıllık tüketimi 100 bin standart metreküp ve altında olan diğer tüm tüketicilerin doğal gaz tüketimlerine ilişkin tahakkuk ve tahsilat işlemleri de 31 Mayıs'a (bu tarih dahil) kadar ertelendi.

Bu süredeki toplam doğal gaz tüketimine esas fatura bedeli haziran ayı fatura döneminden itibaren gecikme zammı olmaksızın eşit taksitlerle 6 ayda tahsil edilecek. Söz konusu işlemler ilgili doğal gaz dağıtım şirketleri ile tedarik şirketleri tarafından başvuru şartı aranmaksızın yürütülecek.

Kamu tüzel kişiliğini haiz aboneler ve genel aydınlatma aboneleri bu karar kapsamı dışında tutulacak.

Finansman, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesinden karşılanacak

Elektrik tüketimlerine yönelik tahsilat ertelemelerinden kaynaklı finansman ihtiyacına yönelik finansman maliyeti, Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Elektrik ve Doğal Gaz Tüketim Bedelleri Tahakkuk ve/veya Tahsilatlarının Ertelenmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesinden karşılanacak.

Doğal gazda tüketimleri kapsamında ertelenen tutarlar kadar ilgili doğal gaz dağıtım şirketlerinin Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'ye (BOTAŞ) yapacakları ödemeler de erteleme süresi boyunca ötelenecek ve bu tutar öteleme sonrasında gecikme zammı olmaksızın eşit taksitlerle 6 ayda BOTAŞ'a ödenecek.

Söz konusu ertelemeden kaynaklı finansman maliyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesinden karşılanacak.