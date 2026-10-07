Ağıralioğlu: Biz neden her gün yoksullaşıyoruz, siz nasıl bu kadar hızlı zenginleşiyorsunuz?

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Ağıralioğlu, devletin vatandaşa “Hesabını ver” diyebiliyorsa, yüz milyonlarca dolarlık servetin sahibine de aynı soruyu sorabilmesi gerektiğini ifade etti. Ağıralioğlu, “Bu serveti nasıl kazandın?” sorusunun yöneltilmesinin devletin görevlerinden biri olduğunu savundu.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kimsenin şahsi mülkü olmadığını belirten Ağıralioğlu, devletin hukukunun, adaletinin ve imkânlarının kişilerin adına, soyadına veya çevresine göre işlememesi gerektiğini söyledi.

Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye’de adaletin terazisinin kişilerin cebinde ne kadar para olduğuna göre tartıp tartmadığını sorguladı. Vatandaşların 100 liralık ekmeğin hesabını yaptığını belirten Ağıralioğlu, vatandaşın aldığı maaşın, ödediği verginin ve bankadaki parasının hesabının sorulduğunu ifade etti.

Ağıralioğlu, 95 bin dolarlık sermayeden yüz milyonlarca dolarlık servete uzanan bir tablo ortaya çıktığında bunun da sorgulanması gerektiğini belirterek, “Bu servet nasıl oluştu? Satış yoksa gelir nereden geldi? Gerçek bir ticari faaliyet yoksa milyarlarca liralık kâr nasıl yazıldı? Bu değer artışları hangi işlemlerden doğdu? Para nereden geldi, nereye gitti?” sorularını yöneltti.

Bu soruların sorulmasının suç olmadığını ifade eden Ağıralioğlu, bunları sormanın devletin vazifesi olduğunu dile getirdi. Vatandaşın IBAN’ına gelen 100 liranın hesabını soran ve takip eden devletin, milyarlarca liralık servetin hesabını da sorabilmesi gerektiğini söyledi.

“İnsanların adına soyadına değil, işleme bakacaksınız”

Sermaye piyasalarında soruşturmaların yürütüldüğünü, fon yöneticilerinin gözaltına alındığını ve şirketlere baskınlar düzenlendiğini belirten Ağıralioğlu, hukukun adı ve soyadı kim olursa olsun herkesin kapısını aynı kararlılıkla çalması gerektiğini ifade etti.

Ağıralioğlu, soruşturmalarda “Kim ne aldı? Kim ne sattı? Kim ne kazandı? Bu para nereden geldi? Bu servet nasıl oluştu?” sorularının sorulması gerektiğini belirtti.

Bakılması gereken yerin kişilerin kimliği değil, gerçekleştirilen işlemler olduğunu söyleyen Ağıralioğlu, “İnsanların adına, soyadına, siyasi yakınlığına, çevresine bakmayacaksınız. İşleme bakacaksınız. Paranın izine bakacaksınız” ifadelerini kullandı.

Her şeyin hukuka uygun olması halinde bağımsız, şeffaf ve ciddi bir soruşturmadan kimsenin çekinmesine gerek olmadığını belirten Ağıralioğlu, vatandaş söz konusu olduğunda bütün kudretiyle çalışan hukukun, güçlü ve nüfuzlu isimlerin kapısına geldiğinde yavaşlaması halinde adaletten söz edilemeyeceğini savundu.

Ağıralioğlu, hukuk uygulamasında kişilere göre farklılık olmaması gerektiğini belirterek, soruşturmaların herkes açısından aynı ölçütlerle yürütülmesi gerektiğini ifade etti.

“Milletin bunu sormaya hakkı vardır”

Ağıralioğlu, açıklamasında ekonomik koşullara da değinerek, bir tarafta pazardaki fiyatları ve ekmeğin parasını konuşurken bile başına iş gelip gelmeyeceği konusunda tedirgin olan vatandaşların bulunduğunu, diğer tarafta ise yüz milyonlarca dolarlık servet hareketlerinin yaşandığını belirtti.

Milyonlarca insanın bu tablo karşısında aynı soruyu sorduğunu ifade eden Ağıralioğlu, “Nasıl?” sorusunun sorulduğunu dile getirdi.

Kimsenin zenginliğiyle kavga etmediklerini belirten Ağıralioğlu, “Üreten kazansın. Çalışan kazansın. Ticaret yapan kazansın. Memleketine değer katan kazansın” dedi.

Helalinden kazanan kişilerin malında ve mülkünde gözlerinin olmadığını belirten Ağıralioğlu, itirazlarının kaynağı açıklanamayan servetlere, siyasetle iç içe geçmiş ayrıcalıklara ve kişiye göre eğilip bükülen hukuka yönelik olduğunu ifade etti.

Devletin vatandaşa “Hesabını ver” diyebiliyorsa, yüz milyonlarca dolarlık servetin sahibine de aynı soruyu sorabilmesi gerektiğini yineleyen Ağıralioğlu, “Bu serveti nasıl kazandın?” sorusunun herkes için geçerli olması gerektiğini söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kimsenin şahsi mülkü olmadığını belirten Ağıralioğlu, devletin hukukunun, adaletinin ve imkânlarının insanların adına, soyadına veya çevresine göre çalışamayacağını ifade etti.

Milletin her gün biraz daha fakirleştiği bir ortamda bazı kişilerin akılalmaz bir hızla zenginleşmesi halinde vatandaşların bunun hesabını sormaya hakkı olduğunu belirten Ağıralioğlu, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Biz neden her gün biraz daha yoksullaşıyoruz? Siz nasıl bu kadar hızlı zenginleşiyorsunuz?”