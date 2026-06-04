Ağıralioğlu: İddiamız olan her yerde AK Parti’yi meydanlara çektik

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, 7 Haziran’da gerçekleşecek olan ara seçim öncesi Nevşehir Ürgüp’e bağlı Mustafapaşa beldesinde seçmenle bir araya geldi. İlk kez bir parti otobüsü üzerinden vatandaşlara seslenerek Anahtar Parti Mustafapaşa Belediye Başkan Adayı Metin Akyol’a destek isteyen Ağıralioğlu, “Biz burada, ‘Ceketimizi koysak da alırız’ dönemine son verdiğimiz için buraya geliyorlar. O yüzden sizi duyuyorlar” dedi.

CHP’de yaşanan tartışmalı süreçle ilgili "CHP arınsın ama hükümet de arınsın, arınma zamanıdır! Göreceğiz; ahlaklı siyasete, ölçülü siyasete, terbiyeli siyasete, nezaketli siyasete yeni can suyu geliyor, Anahtar Parti geliyor" diyen Ağıralioğlu, özetle şunları söyledi:

"Anahtar Parti ilk defa seçim otobüsünün üstünde. 2023 seçimlerinden sonra meydanla otobüsün birleştiği ilk yer bizim için burası. Anahtar Parti yola çıktığı 28 Ekim 2024’ten bugüne, kurulduğu günden bugüne her gün büyüyen ümidiyle ilk defa meydanı, otobüsü, mikrofonu birleştirdi. Anahtar Parti Ürgüp Mustafapaşa’da başa güreşiyor. Metin Akyol Başkan burada, Anahtar Parti burada...

"İddiamız olan her yerde AK Parti’yi meydanlara çektik"

Siz iddialı oldunuz mu, o iddialı olduğunuz yere iktidar daha çok duyarlı hale geliyor. Biz iddiayı koyduğumuz günden bu yana bakanlarımız akın ediyor buraya evelallah. Yani siz ‘Biz yarışta varız’ dediniz mi, ‘Alırız’ dediniz mi; hizmet iddiasında bulunuyor insanlar. Dolayısıyla siyaset rekabetle kalite bulur. Rekabet geldi mi siyaset hizaya gelir, millet huzurunda hesap verir. O yüzden Anahtar Parti, Türk siyasetine iddialı girdi. ‘Yapabilirseniz yaparsınız, yapamazsanız alırız’ diyerek girdi. Alma iddiasını gösterdiğimiz her yerde AK Parti’yi meydanlara çekebildi. Biz şimdi meydandayız; Mustafapaşa’ya 7 bakanı çeke çeke getirdik. Seçim biraz daha uzun zamanlı olsaydı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı da buraya getirecektik. Seçimin süresi biraz daha fazla olsaydı bu rekabette bu Mustafapaşa’nın çözülmeyecek bir tane derdini bırakmayacaktık. Türk siyasetinin tamamında 86 milyonun yaşayacağı kalite haline getireceğimize söz verdik. Mustafapaşa’da simülasyonunu yaptık, denemesini yaptık. ‘Burada başa güreşiyoruz’ dedik, siyaset icraatlandı. Biz burada hizmete talibiz, bayrağı sizden alırız dedik; bayrağı kapan buraya geldi. Biz önümüzdeki dönemin; Türk milletinin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin, ay yıldızlı al bayrağın altında ‘Ben yaşarım’ diyen bu koca ailenin hangi siyasi koordinatlarda, hangi terbiye ile hangi nezakette siyaset yapacağını burada gösterebildik. Anahtar Parti siyasete bir terbiye, bir nezaket teklif ediyor. O yüzden biz bu Mustafapaşa’da yaşadığınız seçim sorumluluğunun nezaketini Türk siyasetinde egemen hale getirecek olanlarız.

"‘Ceketimizi koysak da alırız’ dönemine son verdik"

Mustafapaşa’da şimdi rekabet olmasaydı, ‘Ceketimizi koysak alırdık’ diyen siyasetin burayı duyması, buraya gelmesi, burada sizin sorunlarınızla ilgilenmesi mümkün olmayacaktı. Biz burada, ‘Ceketimizi koysak da alırız’ dönemine son verdiğimiz için buraya geliyorlar. O yüzden sizi duyuyorlar. Artık ceketinizi koyup alamazsınız. 24 sene size oy veren insanlarınızın 24 senedir duymadığınız sorunlarını, şimdi Anahtar Parti çözecek diye duymaya başladınız. Memlekette siyasete kalite, kurulduğumuz günden itibaren böyle gelmeye başladı. Şimdi Mustafapaşalılar’dan, sizlerden ricamız şudur: 24 sene sizin sorunlarınızı çözmeyip, geçen dönem burası nüfus kaybedip de düşünce belediyeden umursamayıp, şimdi seçim gelince sizin dertlerinizle ilgileniyormuş gibi yapanların size verdikleri her sözü, yaptıkları her işi, vaat ettikleri her imkânı alacaksınız; oyu Anahtar Parti’ye vereceksiniz. Yapacaksanız 24 yılda yapsaydınız, çözseydiniz 24 yılda çözseydiniz. ‘Biz geldik alacağız’ dediğimiz için duydunuz. ‘Biz elinizden alacağız’ dedik diye geldiniz. O yüzden siyasete burada getirdiğimiz kaliteyi memleketin tamamında getireceğiz inşallah.

"Herkes için arınma zamanı olsun!"

Sayın Devlet Bahçeli geçen gün demeç vermiş, Cumhuriyet Halk Partisi’yle ilgili demiş ki: ‘Arınması lazım…’ CHP’nin arınması lazım tamam; CHP arınsın ama hükümet de arınsın, arınma zamanıdır! Yolsuzluktan arınsınlar; yoksulluğumuza sebep olan israftan arınsınlar. Adalet siyasetin gölgesinde kaldı, adaleti siyasetin gölgesinden arındırsınlar. Makama, mevkiye, saltanata kurban verdik memleketi; israftan arınsınlar. Teröristlerden meclis arınsın, Siyasetin dilinden ilkesizlik arınsın. Biz, Kürtleri Öcalan’dan arındıracağız. Siz Kürtleri Öcalan’a teslim etmeye kalktınız. Siz, PKK’lılarla Kürtleri birleştirmeye heves ettiniz; biz Kürtleri PKK’ya bulaştırma hevesinizden arındıracağız siyaseti. Devlet Bey’imiz duysun bizi, hükümetimiz duysun bizi. Sadece CHP arınmasın; millet de sizin yönetim maharetsizliğinizden arınacak evelallah, göreceğiz. Göreceğiz; ahlaklı siyasete, ölçülü siyasete, terbiyeli siyasete, nezaketli siyasete yeni can suyu geliyor, Anahtar Parti geliyor.

"Türk milletinin her renginin hizmetkarıyız"

Önümüzde çok uzun olmayan bir zamanda genel seçim var. 7 Haziran’da yapılacak ara seçim, genel seçimin nişanesi olacak. Anahtar Parti’nin buradan aldığı oy, yarınlarda talip olduğu mesuliyetin alameti olacak. Sandıkta milletin oy verdiğine, milletin yetki verdiğine hiç kimse engel olamaz. Biz Türk milletinin her renginin hizmetkârıyız. Anahtar Parti’miz sadece bir parti olarak kurulmadığı için bize verilmiş oy, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin güçlü yarınlarına verilmiş oydur. Mustafapaşa’da verdiğiniz oy, devleti taşıyacak, milleti taşıyacak bir harekete can suyudur. Doğu Türkistan’a uzanacak ellerin kuvveti olsun verdiğimiz oylar. Gazze’ye uzanacak merhamet elinin kuvveti olsun. Uluslararası toplantılarda sadece konuşarak değil, sonuç alacak kudretli devletin imkânı olsun. 20 bin lirayla yaşasınlar diye kendilerine bu şartlarda yaşama mecburiyeti bırakılmış emeklimizin yeniden insanca yaşama imkânı olsun verdiğiniz oy. Burada vereceğiniz oyu sadece Mustafapaşa’ya verilmiş oy gibi görmeyin lütfen. Burada verdiğimiz oy 86 milyonun yeniden ayağa kalkma iradesine, yeniden memleketi bir aile gibi toparlayabilme hassasiyetine destek olsun.

"Seçim biter kardeşlik başlar…"

Seçime katılan tüm partilere başarılar diliyorum. Allah hayırlısını versin, Mustafapaşa’mıza en çok hizmet edecek olanlar gelsin inşallah. Bu siyaset biter, rekabet bir yere kadardır. Rekabet biter, seçim akşamı herkes yine kardeş kardeşine döner. Seçimde finale kadar herkesin rozeti var, seçim bitti mi belediyede hiç kimsenin rozeti kalmaz. Dolayısıyla bütün adaylara, adaylarımızı beğenip oy veren bütün vatandaşlarımıza teşekkür ederiz.”