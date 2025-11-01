Ağıralioğlu: Öcalan'a umut hakkından bahsediyorsunuz. Biz sizi unutma hakkımızı kullanacağız

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, "Öcalan'a yol arkadaşı

Anahtar Parti’nin kuruluşunun birinci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlik, Büyük Ankara Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Programa Anahtar Parti’nin il örgütleriyle birlikte çeşitli siyasi partilerin temsilcileri de katıldı. Etkinlik, partinin kuruluş süreci ve saha çalışmalarına ilişkin görüntülerin yer aldığı video gösterimi ve müzik dinletisiyle başladı.



“Mukaddes yolculuğun birinci senesindeyiz”

Ağıralioğlu, partilileri “Türk milleti için çıktığımız mukaddes yolculuğun birinci senesinde, milletimiz için yürüdüğümüz yolların, çektiğimiz zahmetin umut meşalesine dönüştüğü bu güzel günde hoş geldiniz” sözleriyle selamladı. Genel başkan, 28 Ekim’de zorlu bir dönemde parti kurduklarını hatırlatarak, “Her parti kurana deli gözüyle bakıldığı bir iklimde, memleket için yeniden mücadele etmenin kararlılığını gösterdik” dedi.

“Neyi tutacağını bilenlerin partisi tutacak”

Ağıralioğlu, partinin ilk yılını değerlendirirken, “Bu zamanda parti kurmak zordur diyenlere rağmen, neyi tutacağını bilenlerin partisi tutacak demiştik. Biz neyi tutacağımızı biliyorduk; devleti, vatanı, emeği, alın terini, gençlerin umudunu, üretenin hakkını tutacak bir hareketiz” ifadelerini kullandı.

“Bu parti Türk milletinin olsun diye kuruldu”

Genel başkan, Anahtar Parti’nin kurulma amacını anlatırken, “Bu parti bir hevesin değil, Türk milletinin partisidir. Devletimiz, vatanımız, bayrağımız, paramızın itibarı, üretenin hakkı ve çocuklarımızın hayalleri için kuruldu” dedi. Ağıralioğlu, partilerinin memleketin geleceği için kurulduğunu ve Türk milletinin umudu olmayı hedeflediğini belirtti.



“Prompter cihazını kaldırsalar, görecek milletini”

Konuşmasında Türkiye’nin temel sorunlarına da değinen Ağıralioğlu, genç işsizliği, eğitim, tarım, sanayi ve emeklilik gibi konularda yaşanan sıkıntıların herkesçe bilindiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı’na da atıfta bulunan Ağıralioğlu, “Sadece onun bir problemi var; milletine prompter cihazından baktığı için görmüyor bizi. Camdan konuşuyorlar, candan konuşanları duymuyorlar” ifadelerini kullandı.

“Vatanıma ve milletime adanmış bir ömür yaşadım”

Ağıralioğlu, konuşmasında medya ilgisizliğine de değinerek, “Bir yıl boyunca sitem ettim. Bazen önümde bir tane mikrofon buldum, bazen hiç bulamadım ama yine de milletime konuştum. Ben memleketin evladıyım. Kendimi bildim bileli, vatanıma, milletime, dinime, devletime adanmış bir ömür yaşadım” dedi.



Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni eleştiren Ağıralioğlu, “Bu karne 50 artı 1 ile çıkılmış Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin karnesidir. Bu sistem, siyaseti ilkesizlik hattına mahkûm etmiştir. Öcalan’a yol arkadaşlığı yaptıran da bu düzendir” dedi.

“Milletinize umut olmaya çıktınız, kabusu oldunuz”

Ağıralioğlu, iktidara yönelik eleştirilerini sürdürerek, “Yolun başında milletinize umut olmak için yola çıkmıştınız, milletinizin kabusu oldunuz. Öcalan’a umut hakkından bahsediyorsunuz. Biz sizi unutma hakkımızı kullanacağız” ifadelerini kullandı.



Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ağıralioğlu, “TBMM dünyanın en şerefli mekanıdır. TBMM Başkanı, oturduğu makamı asla unutmamalıdır. Meclis, evlatlarımızın katillerine slogan attırılan yer değildir. Cumhurbaşkanlığı heveslerine TBMM’yi alet etmeyin” dedi.

“Sandıkta görüşeceğiz”

Konuşmasının sonunda Ağıralioğlu, seçim mesajı verdi. “Sandıkların başında sizi bekliyoruz. Evlatlarımızın katillerine umut olanlarla hesaplaşma yeri sandıktır” diyen Ağıralioğlu, partililere birlik ve mücadele çağrısında bulundu.