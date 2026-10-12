Ağıralioğlu'ndan Erdoğan'a: Milletinize camdan konuştuğunuz için milletinizi görmüyorsunuz

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Uşak Merkez Spor Salonu’nda düzenlenen halk buluşmasında konuştu. Ekonomik sorunlara, belediye başkanlarının parti değiştirmesine ve fon dolandırıcılığı iddialarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ağıralioğlu, iktidarın vatandaşlara verdiği sözleri yerine getirmediğini kaydetti.

“Milletinize camdan konuştuğunuz için milletinizi görmüyorsunuz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vatandaşlarla bağının zayıfladığını söyleyen Ağıralioğlu, konuşmalarda kullanılan prompter cihazı üzerinden eleştirilerde bulundu. Ağıralioğlu, şunları söyledi:

“Önceden candan konuşunca milletinizi görüyordunuz. Milletinizi duyuyor, milletinizin hassasiyetleriyle yürüyordunuz. Önünüzde bir cam yokken milletinizin dertlerini görüyordunuz. Ne zaman ki önünüze bir cam, yanınıza bir dünya danışman konuldu, milletle olan bağınız koptu. Şimdi milletinize camdan konuştuğunuz için milletinizi görmüyorsunuz.”

Erdoğan’ın çevresindeki isimlerin, başka partilerden seçilen belediye başkanlarının AK Parti’ye katılmasını siyasi başarı olarak sunduğunu savunan Ağıralioğlu, “Sizin alamadığınız belediye başkanlarının yakasına rozet takınca çok maharetli lider olduğunuzu size söyleyen arkadaşlarınız var” dedi.

Erdoğan’a vatandaşların sorunlarını görmesi çağrısında bulunan Ağıralioğlu, “Prompter cihazını kaldır ve gör milletini. Camdan baktığın için göremediğin milletini, camı kaldırınca göreceksin. Kaldır prompter cihazını ve gör milletini, bizi gör” diye konuştu.

“Simit hesabını bile 25 yıl sonra tutturamıyorsun”

Eski Başbakan Bülent Ecevit’e yönelik yazar kasa protestosunu hatırlatan Ağıralioğlu, vatandaşların bugün daha ağır geçim sorunları yaşadığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

“Geçinemedikleri için yazar kasayı başbakanın ayaklarına attıkları zamanları hatırlatarak yürüdün. 25 yıl milletin ümit ufkunda durdun sen. İnsanlar artık yazar kasayı değil, kendilerini atıyorlar, intihar ediyorlar. Prompter’dan bakınca görmüyorsun. Biz söylüyoruz, duy bunları.”

Erdoğan’ın geçmişteki ekonomik vaatlerini eleştiren Ağıralioğlu, “Mazotu bir lira yapmak vaadiyle geldin, mazot 100 lira oldu. Simit hesabı yaparak geldin. Simit hesabını bile 25 yıl sonra tutturamıyorsun” dedi.

Yoksulluğun arttığını vurgulayan Ağıralioğlu, “‘2,5 milyon fakire bakıyorum bu memlekette, 2,5 milyon fakir buldum’ diye konuşuyordun 25 yıl önce. 17,5 milyon fakire bakıyorsun. 15 milyon fakir ekledin üstüne” şeklinde konuştu.

Yoksulluk sınırının 115 bin lira olarak açıklandığına işaret eden Ağıralioğlu, “115 bin liranın altında koca bir millet var ettin. Milletini fakir ettin. Bunu görmüyorsun. Görüyorsan umursamıyorsun. Umursuyorsan çözüm bulamıyorsun” ifadelerini kullandı.

Anahtar Parti’nin, iktidarın yerine getirmediği vaatler nedeniyle kurulduğunu belirten Ağıralioğlu, Erdoğan’ın geçmişte ekonomik sorunların çözümü için seçim çağrısı yaptığını söyledi.

Erdoğan’ın yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklarla mücadele sözü verdiğini belirten Ağıralioğlu, “Millet iradesini her şeyden aziz bileceğiz dedin. Sandık dedin, seçim dedin. Meydanlarda bu şartlarda bir ülke buldun. ‘Bunun tek yolu seçim’ diye seslendin milletine” şeklinde konuştu.

Ağıralioğlu, “Şimdi aynı şartlarda bir memleket için Uşak’tan sana sesleniyoruz: Seçim, seçim, seçim kardeş” ifadelerini kullandı.

“Hiçbir belediye başkanı kendisini seçen iradeyi sizin partinize taşıyamaz”

Başka partilerden seçilen belediye başkanlarının AK Parti’ye katılmasını eleştiren Ağıralioğlu, bu geçişlerin seçmenin tercihini değiştirmeyeceğini söyledi.

Belediye başkanlarına rozet takılmasının ekonomik sorunları çözmeyeceğini belirten Ağıralioğlu, şunları kaydetti:

“Memleketin tamamına AK Parti rozeti taksanız, bütün belediye başkanlarını, milletvekillerini katsanız, hepsinin yakasına da rozet taksanız memleketin ekonomik hangi sorununu düzelteceksiniz? Enflasyonu düşürebilecek misiniz? Faizi düşürebilecek misiniz? Emekliyi ayağa kaldırabilecek misiniz?”

Seçmen iradesine saygı gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Ağıralioğlu, “Hiçbir belediye başkanı kendisini seçen iradeyi sizin partinize taşıyamaz. Kendi hevesini taşır, kendi sorumsuzluğunu taşır, kendi vefasızlığını taşır. Seçmen taşıyamaz” dedi.

Ağıralioğlu, “‘CHP seçsin, ben ellerinden alayım’ diyorsanız memleketi böyle ikinci yüzyılına taşıyamazsınız” ifadelerini kullandı.

“Memleketin bir kuruş parasını yiyen herkes hesabını versin”

Fon dolandırıcılığı iddialarına da değinen Ağıralioğlu, “18,5 milyar dolar paramız kayboldu. Kayboldu dediğim, dolandırıldık; buharlaşmadı. 18,5 milyar dolar paramız dolandırıldı” dedi.

Erdoğan’ın CHP’ye yönelik “para kuleleri” eleştirisini hatırlatan Ağıralioğlu, fon ve borsa üzerinden kaybedildiğini öne sürdüğü paraların da hesabının sorulmasını istedi. Borsadaki kaybın, fonlarda kaybedildiğini söylediği tutarın dört katı olduğunu kaydeden Ağıralioğlu, söz konusu paranın büyüklüğünü “bin kamyon para” benzetmesiyle anlattı.

Fatma Betül Sayan Kaya’nın adının geçtiği iddialara da değinen Ağıralioğlu, “Fatma Betül Sayan Kaya’nın bahse konu edilen aldığı para iki kamyon” ifadesini kullandı.

Sorumluların parti ayrımı yapılmadan hesap vermesi gerektiğini belirten Ağıralioğlu, şöyle konuştu:

“CHP de o para kulelerinin hesabını versin. Bu milletin bir kuruşunu yiyen hangi parti olursa olsun, Anahtar Parti yiyorsa onlar da versin. Memleketin bir kuruş parasını yiyen herkes hesabını versin. Kuleleri dizenler de versin. Bin kamyon parayı gözümüzün önünde öyle ya da böyle cebine indirenler de versin. Herkes versin.”

“Bu kadar parayı ne yaparak kazandınız siz?”

Vatandaşların borç ve geçim sıkıntısı yaşadığı bir dönemde, siyasetçilerin ve yakınlarının fonlara yatırdıkları ileri sürülen paraların kaynağının açıklanması gerektiğini söyleyen Ağıralioğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Kurmaylarınız özel kalemleri için şöyle konuşuyorlar: ‘Yedi milyon bir yerde fonda parası var.’ Bakanlarınız şöyle konuşuyorlar: ‘250 milyon yatırdım.’ Siz kimsiniz be? Bu kadar parayı ne yaparak kazandınız siz?”

Milletin iktidardan beklentisinin yoksulluğun giderilmesi olduğunu belirten Ağıralioğlu, şöyle devam etti:

“Size zengin olasınız diye sizi sevmedi. Zekât verilecek insan bırakmayın diye size oy verdi bu millet. Kendi eşinizi, dostunuzu, yakınlarınızı zengin edesiniz diye size oy vermedi. Siz unuttunuz. Milletinize verdiğiniz sözü de hedeflerinizi de milletinizle çıktığınız yolculukta ne yapacaklarınızı da hepsini unuttunuz.”

“Vazifelerinizi unuttuğunuz için memleketi sizden alacağız”

Emekli aylıkları, enflasyon ve faiz üzerinden iktidarı eleştiren Ağıralioğlu, şunları söyledi:

“Adalet ve Kalkınma Partisi’ne 25 yıldır oy veren seçmenler size kendilerine 25 bin lira emekli aylığı verin diye oy vermediler. Size 25 yıldır bu millet yüzde 30-35 enflasyonla bizi yönetin diye oy vermedi. Bu millet size bu kadar yüksek faiz altında canımızı çıkarın diye oy vermedi.”

İktidarın vatandaşların sorunları yerine siyasi transferlerle ilgilendiğini savunan Ağıralioğlu, “25 yıl iktidarda kalmışsın. Bu kadar sorunları varken bir milletin iradesini görmezden gelip, hangi partiden seçilirse seçilsin yakalarına AK Parti rozeti takmaya heves etmişsin. O yüzden memleketi sizden alacağız. Vazifelerinizi unuttuğunuz için memleketi sizden alacağız” dedi.