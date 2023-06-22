Ağırlıklı otomotiv sektöründe olmak üzere 60 ürünün gümrük vergisi askıya alındı

Hüseyin GÖKÇE / ANKARA

İthalat Rejimi Kararında değişiklik yapılarak gümrük vergisi askıya alınan ürünleri gösteren V sayılı listeye ekleme yapıldı. Bu değişiklik 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olacak.



Listeye bir kısmı kimyasal maddeler, bir kısmı da otomobil üretiminde kullanılan ürünler olmak üzere toplam 60 yeni madde eklendi.



Otomotiv sektörüyle ilgili vergisi askıya alınan maddeler arasında; Asenkron cer motoru, elektronik süspansiyon kontrol ünitesi, klima sistemindeki kauçuk boru, gaz akış kontrol kanatları, gaz akış kanal genişliğini sabitleme diski, şanzıman soğutucu için alüminyum blok gibi ürünler yer alıyor.

Askıya Alma Sistemi kapsamına alınan bir ürüne 5 yıl süreyle gümrük vergisi muafiyeti tanınıyor. Bu sürenin bittiğinde askıya alma yeniden gözden geçirilirken, uygulamanın sona ermesi de kararlaştırılabiliyor.

Konuyla ilgili Resmi Gazete kararı