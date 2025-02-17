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Ağlayarak cezaevinden çıktılar! Narin Güran davasında tahliye edilenler böyle karşılandı

Türkiye'yi yasa boğan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde Hediye Güran ve amca Salim Güran'ın işçisi 16 yaşındaki R.A. tahliye edildi. Cezaevinden çıkan ağlayarak çıkan şahısları, aileleri karşıladı.

Haber Merkezi
İHA
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Ağlayarak cezaevinden çıktılar! Narin Güran davasında tahliye edilenler böyle karşılandı
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Merkez Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolan ve 8 Eylül 2024'te Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin 6'sı tutuklu 15 şüpheli hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Başsavcılık tarafından hazırlanan iki ayrı iddianameden biri Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesine, 18 yaşından küçük 3 şüpheli hakkındaki iddianame ise 2. Çocuk Mahkemesine sunuldu.

Hazırlanan iddianamelerde, 6'sı tutuklu 3'ü çocuk 15 şüpheli hakkında "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Ağlayarak cezaevinden çıktılar

Tutuklu şüphelilerden Hediye Güran ve amca Salim Güran'ın işçisi 16 yaşındaki R.A'nın tahliyesine karar verildi. Ağlayarak cezaevinden çıkan iki tutuklu, Güran ailesi tarafından karşılandı.

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