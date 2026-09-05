Ağrı Belediye Başkanı Mehmet Akkuş hayatını kaybetti

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DEM Parti Ağrı Belediyesi Eşbaşkanı Mehmet Akkuş, 57 yaşında hayatını kaybetti. Akkuş, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

Akkuş’un cenazesi, 6 Eylül’de öğle namazının ardından toprağa verilecek.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan yaptıkları açıklamada şunları söyledi:

“Mehmet Akkuş, demokrasi ve özgürlük mücadelemizin emektarlarından biri olarak, halkına hizmet aşkıyla, Ağrı’nın ve Ağrılıların meselelerine sahip çıkan bir belediyecilik anlayışıyla görev yaptı. Kaybımız yalnızca Ağrı’nın değil, birlikte mücadele ettiğimiz tüm yol arkadaşlarımızın ve partimizin kaybıdır. Kederli ailesine, yakınlarına, Ağrı halkına ve partimize başsağlığı diliyor; kendisini saygı ve minnetle anıyoruz. Uğurlar olsun heval Mehmet…”

DEM Parti’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da “Ağrı Belediye Eş Başkanımız Mehmet Akkuş’un hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendik. Kendisine rahmet, ailesine, sevenlerine ve halkımıza başsağlığı diliyoruz” denildi.

Mehmet Akkuş kimdir?

Memet Akkuş, 1969 yılında Ağrı’da doğdu. 1992 yılında cezaevinden çıktıktan sonra İstanbul’a göç eden Akkuş, burada DEHAP yönetiminde yer aldı.

2015 yılında HDP Ağrı İl Yöneticiliği ve İl Başkanlığı görevlerini yürüttü. 2019 yerel seçimlerinde HDP’nin Ağrı Belediye Eşbaşkan adayı oldu.

2024 yerel seçimlerinde DEM Parti’nin Ağrı Belediye Eşbaşkan adayı olan Akkuş, 31 Mart seçimlerinin ardından Ağrı Belediye Eş Başkanı olarak göreve başladı. Akkuş evli ve beş çocuk babasıydı.