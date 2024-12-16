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Ağrı Valisi Mustafa Koç kalp krizi geçirdi

Ağrı Valisi Mustafa Koç, konutunda kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Vali Koç'a anjiyo yapılarak stent takıldı.

Haber Merkezi
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Ağrı Valisi Mustafa Koç kalp krizi geçirdi
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Ağrı Valisi Mustafa Koç, dün gece evinde rahatsızlandı ve Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan muayenede kalp krizi geçirdiği belirlenen Vali Koç, hemen kalp damar cerrahisi yoğun bakım ünitesine alındı.

Sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı

Vali Koç’a yapılan anjiyo işlemiyle tıkalı olan tek damarına stent takıldı. Yetkililer, Vali Mustafa Koç’un sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

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