Ağrı'da 761 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabı X'teki açıklamasında uyuşturucuyla mücadele kapsamında Ağrı'da operasyon gerçekleştirildiğini belirtti.

Operasyonda 761 kilogram metamfetamin ele geçirildiği bilgisini paylaşan Yerlikaya, yabancı uyruklu 2 şüphelinin yakalandığını kaydetti.

Yerlikaya, çalışmaların Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve Ağrı Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yapıldığını belirterek, "Bizim bütün mücadelemiz, bir insanlık suçu olan uyuşturucudan, başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı korumak. Biz bu mücadeleyi, sadece ülkemiz için değil, tüm insanlık için yapıyoruz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.