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Ağrı'da bazı alanlar geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Ağrı Valiliği, Doğubayazıt ilçesinin Yaygınyurt ve Güngören köyleri civarındaki belirli bölgelerin, 15 gün süreyle "geçici özel güvenlik bölgesi" olarak ilan edildiğini açıkladı.

Haber Merkezi
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Ağrı'da bazı alanlar geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi
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Valilikten yapılan açıklamada, milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması maksadıyla Doğubayazıt ilçesi Yaygınyurt ve Güngören köyleri sınırlarında bulunan Hamiske, Kirlik ve Kumluk mevkilerinde 15-29 Kasım tarihlerinde 15 gün süreyle "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Vatandaşlarımızın, bu tarihler arasında, can ve mal güvenlikleri bakımından söz konusu bölgeye izinsiz olarak girmeleri yasaktır. Yasağa uymayanlar hakkında 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 66’ncı maddesi gereğince cezai işlem uygulanacaktır." ifadesine yer verildi.

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