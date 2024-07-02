Ağrı'da etkili olan dolu tarım arazilerine zarar verdi
Ağrı’da etkili olan dolu yağışı tarım arazilerine büyük zarar verdi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, tarım arazilerinde zarar tespiti yapıyor.
AA
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Ağrı'da etkili olan dolu, tarım arazilerine zarar verdi.
Kent genelinde 3 gündür aralıklarla yağan yağmur, bazı noktalarda doluya dönüştü.
Yoğun dolu nedeniyle ekili tarım arazileri zarar gördü.
Tarım arazilerinde hasar tespit çalışması yapılıyor
Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Hüseyinoğlu ve beraberindeki ekip, doludan zarar gören il merkezine bağlı Geçitalan, Çakıroba köyleri ile Taşlıçay ilçesine bağlı Geçitveren, Bayıraltı ve Çökelge köylerini ziyaret etti.
Ekipler, tarım arazilerinde zarar tespit çalışması yapıyor.