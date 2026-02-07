  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Ağrı'da yolcu otobüsünün devrildi: Çok sayıda yaralı var
Takip Et

Ağrı'da yolcu otobüsünün devrildi: Çok sayıda yaralı var

Ağrı'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ağrı'da yolcu otobüsünün devrildi: Çok sayıda yaralı var
Takip Et

Ağrı'nın Patnos ilçesinde yolcu otobüsünün araziye devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 16 kişi yaralandı.

Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 65 NK 695 plakalı yolcu otobüsü, Patnos ilçe merkezi Sanayi Kavşağı'nda istinat duvarından araziye devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre 16 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.