Ahbap Derneği soruşturması: Ece Üner ve Fatih Portakal'ın da olduğu beş isim ifadeye çağrıldı

Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbap Derneği'nde "toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı" iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında Ece Üner, Fatih Portakal, Feyza Altun, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter’in ifadelerine başvurulacağı belirtildi.

Ne oldu?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarının önlenmesi ile şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütülmüştü.

Bu kapsamda, Ahbap Derneği çalışanlarına yönelik hazırlanan MASAK raporlarında, "hesap hareketleri incelemeleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda, şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketlerinin bulunduğu, aralarında yüksek miktarlı para transferleri gerçekleştirildiği, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktararak bahis oynadıkları ve bu yolla yüksek miktarlarda para kaybettikleri, ayrıca kısa süre içerisinde aralarında zincirleme şekilde çok sayıda tapu devir işlemi gerçekleştirdikleri" iddia edilmişti.

İlk gözaltı dalgası 12 Temmuz'da

Yürütülen soruşturma kapsamında, Ahbap Derneği üyesi ve dernek çalışanlarıyla bağlantılı olduğu belirlenen, aralarında derneğin kurucusu şarkıcı Haluk Levent'in de yer aldığı 17 kişi, 12 Temmuz'da düzenlenen operasyonla gözaltına alınmış, çalışmaların devamında 9 kişi daha yakalanmıştı.

Gözaltındakilerden 1'i emniyetteki işlemlerinin ardından bırakılırken, adliyeye sevk edilen 25 kişiden aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 14'ü tutuklanmış, 11 kişi hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.

İkinci dalgada Oğuzhan Uğur da alındı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda ise 17 kişi gözaltına alınmıştı.

Adliyeye sevk edilen 12 kişiden 4'ünün tutuklanmasına, 8'i hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti. Böylece soruşturma kapsamında toplam tutuklu sayısı 18'e yükselmişti.

Soruşturma kapsamında, derneğin ve bazı kişilerin mal varlıklarına el konulmuştu.

Ayrıca soruşturma kapsamında Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürülen 10 kişinin savcılıkta ifadeleri alınmıştı.

Tutuklu sayısı 27

İfade işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliği, Oğuzhan Uğur, Gülgün Öztürk, Suzan Düşküner, Emir Taşar, Emre Kartaloğlu, Hüseyin Küçük, Fatih Eke, Muharrem Karataş ve Ersin Gökgün'ün "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından tutuklanmaları kararlaştırılmıştı.

Özgür Ömer Güner için adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.

Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 27'ye yükselmişti.