Ahbap Derneği soruşturması: Gülben Ergen ifade vermek için adliyede
Ahbap Derneği soruşturması kapsamında ifade vermek için adliyeye gelen sanatçı Gülben Ergen, "İyilikten maraz doğar. Çok üzgünüm çok kırgınım" dedi
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneğine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında şarkıcı Gülben Ergen ifade vermek için Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.
Ergen girişte gazetecilere, "İyilikten maraz doğar. Çok üzgünüm çok kırgınım" dedi.