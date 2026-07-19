Ahbap Derneği soruşturması: Oğuzhan Uğur'un ifade işlemleri başladı
Ahbap Derneği soruşturmasında cuma günü gözaltına alınan Oğuzhan Uğur'un ifade işlemleri başladı.
Ahbap Derneğine yönelik başlayan soruşturma kapsamında cuma günü gözaltına alınan Oğuzhan Uğur ve beraberindeki 8 kişinin ifade işlemlerine başlandı.
Üç gündür nezarette bekletilen Uğur’un ifade işlemleri 13:00 itibariyle başladı.
Yurt dışından gönderilen yüksek miktarda döviz
BABALA TV'nin kurucusu Oğuzhan Uğur, Ahbap Derneği adına toplanan bağışların yöneticilerin özel hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında, evinde gözaltına alınmıştı.
Soruşturma makamlarının, BABALA TV'nin banka hesabına yurt dışından yüksek miktarda döviz gönderildiğini ve paranın geldiği bankanın Mali Suçları Araştırma Kurulu'na (MASAK) şüpheli işlem bildiriminde bulunduğunu belirttiği aktarılmıştı.