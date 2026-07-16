Ahbap Derneği soruşturmasında 4 şüpheli daha tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen Ahbap Derneği soruşturması kapsamında, Haluk Levent’in kardeşi, halihazırda Şile Belediyesi’ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklu bulunan şüpheli Berkant Acil’in, Şile Belediyesi tarafından düzenlenen 35. Uluslararası Şile Bezi Festivali’ni Sur Müzik Yapım Şirketi’ni paravan olarak kullanmak suretiyle doğrudan temin yöntemiyle aldığı, şüphelilerin sahne, ışık ve ses düzeni gibi giderleri sahte fatura almak suretiyle yüksek gösterdiği, mali bilirkişi raporuyla yapılan yolsuzlukların tespit edildiği ve Ahbap Derneği’ne yapılan bağışların bir kısmının Haluk Levent’in asistanı Yeliz Kaya’nın kişisel hesabına aktarıldığı tespit edildi.

Haluk Levent'in kardeşi dahil 3 kişinin tutuklu olduğu öğrenildi

125 milyon 765 bin liranın Berkant Acil ve bağlantılı olduğu şüphelilerin ve şirketlerin hesaplarına aktarıldığı, bu şekilde haksız kazanç elde edilerek bağışların amacı dışında kullanıldığı belirlendi. Şüphelilere yönelik İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla illerinde düzenlenen operasyonlarda 17 şüpheliden 14'ü gözaltına alındı. Aralarında Berkant Acil'in de bulunduğu 3 kişinin tutuklu olduğu öğrenildi. 4 şirkete ise kayyım atandı. Gözaltına alınan şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi.

4 şüpheli tutuklandı

Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan soruşturma kapsamında toplam tutuklu sayısı ise 18'e yükseldi.