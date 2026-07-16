Ahbap Derneği soruşturmasında ikinci dalga: 11 şüpheli adliyeye sevk edildi

Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmanın ikinci aşamasında gözaltına alınan 11 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Aralarında Çiğdem Acil ve Ceyda Köse'nin de bulunduğu şüpheliler, savcılık işlemleri için Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü.

Ahbap soruşturması derinleşiyor

Soruşturma, “Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı” iddiası üzerine yürütülüyor. Dosyada daha önce 14 şüpheli hakkında tutuklama kararı verilmişti.

Sulh ceza hakimliği; Haluk Levent, Ece Güner, İlker Çetin, Nurdan Eriş, Yusuf Can Ertit, Kemal Ötünç, Şehmuz Baştuğ, Abdülcevat Özkan, Emrah Gödeliner, Erhan Dökmeci, Halil Bostancı, Mehmet Ulu, Yeliz Kaya ve Zafer Yay’ın tutuklanmasına karar vermişti.

Soruşturma nasıl başladı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçları yönünden işlem yaptı.

Soruşturma kapsamında Ahbap Derneği çalışanlarına ilişkin MASAK raporları, hesap hareketleri, teknik ve fiziki takip kayıtları incelendi. İncelemelerde bazı şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketleri bulunduğu, aralarında yüksek miktarlı transferler yapıldığı, şans oyunları hesaplarına para aktarıldığı ve kısa sürede zincirleme tapu devirleri gerçekleştirildiği ileri sürüldü.

12 Temmuz’da düzenlenen operasyonda, derneğin kurucusu sanatçı Haluk Levent’in de aralarında olduğu 17 şüpheli gözaltına alınmış; devam eden çalışmalarda 9 kişi daha yakalanmıştı. Bir şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 25 kişi adliyeye sevk edilmişti.

İkinci dalga kapsamında ise İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı; bunlardan 11’i adliyeye sevk edildi.