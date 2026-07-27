AHBAP Derneği soruşturmasında Mahsun Kırmızıgül adliyede

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "AHBAP Suç Örgütü" soruşturması sürüyor. Bu kapsamda gazeteci Uğur Dündar, sanatçı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, şarkıcı ve oyuncu Gülben Ergen, oyuncu Elçin Sangu ile rock müzik sanatçısı Hayko Cepkin'in ifadeye çağrıldığı öğrenilmişti.

Yürütülen soruşturma devam ederken Mahsun Kırmızıgül, savcılıkta ifade vermek üzere Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Kırmızıgül ifade öncesinde basın mensuplarına, "İfade demeyelim de, bilgilendirme amaçlı geldik" dedi.