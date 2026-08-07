AHBAP Derneği yönetimine üç kişilik kayyum heyeti atandı: İşte o isimler...

AHBAP'lar Suç Örgütü’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan davanamede; derneğin kuruluş amacının gerçekleştirilmesinin yürütülen suç faaliyetleri nedeniyle imkansız hale geldiği, dernek bünyesinde suç ve kabahat niteliğinde fiiller işlendiği ve derneğin çok sayıda suçun işlendiği bir merkez haline dönüştüğü öne sürülmüştü. Bu gerekçelerle derneğin feshine karar verilmesi talep edilmişti.

Daha önce görevlendirilen üç kişilik heyetin yalnızca derneğe ait mal varlıklarının yönetimi konusunda yetkili olduğu; iş sözleşmeleri, tebligatlar ve dernek adresinin belirlenmesi gibi idari konularda yetkisinin bulunmadığı belirtilmişti. Davanamede, mal varlığı yönetim kayyumu olarak görevlendirilen heyetin aynı zamanda dernek yönetimine de kayyum olarak atanması talep edilmişti.

İstanbul 29. Asliye Hukuk Mahkemesi'nce yapılan değerlendirme sonucunda derneğin faaliyetlerinin tedbiren durdurulmasına karar verdi. Derneğin iş ve işlemlerinin yürütülmesi, mal varlığı ile taşınır ve taşınmaz haklarının korunması ve durdurma sürecindeki resmi işlemlerin takip edilmesi amacıyla 3 kişilik heyet Prof. Dr. Ahmet Kasım Han, Avukat Rıdvan Can ve Avukat Mustafa Göktuğ Kaya AHBAP Derneği’ne yönetim kayyumu olarak görevlendirildi.