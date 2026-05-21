AHBAP Derneği'nden yoğun bakıma kaldırılan Haluk Levent'in sağlık durumuna ilişkin açıklama

AFAD toplantısı için yola çıktığı sırada dün akşam saatlerinde fenalaşarak hastaneye kaldırılan ve mide kanaması geçirdiği belirlenen Haluk Levent, yoğun bakıma alındı.

Levent'in sağlık durumuyla ilgili AHBAP'tan açıklama geldi.

Eskişehir Kültür Yolu Festivali kapsamında sahne alan ünlü şarkıcı Haluk Levent, konser sonrasında AFAD ile yapacağı toplantı için dün yola çıkmıştı. Yolculuk sırasında fenalaşan ünlü şarkıcı, hastaneye kaldırılmıştı.

Mide kanaması geçirdiği belirlenen Levent, yoğun bakıma alındı. 57 yaşındaki şarkıcının tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

"Sağlık durumu kontrol altında"

Haluk Levent'in başkanı olduğu AHBAP Derneği, yazılı bir açıklamada bulunarak sağlık durumunun kontrol altında olduğunu söyledi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Genel Başkanımız Haluk Levent'in sağlık durumuyla ilgili çeşitli haberler ve paylaşımlar gündeme gelmektedir. Sürecin takip edildiğini ve sağlık durumunun kontrol altında olduğunu sizlerle paylaşmak isteriz. Tarafımıza ulaşan net ve güncel bilgiler doğrultusunda sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Şu an için resmî kaynaklar dışındaki paylaşımlara karşı dikkatli olunmasını rica eder, genel başkanımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz."