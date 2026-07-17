AHBAP Derneği'nin kilit isimlerinden Alper Çelik tutuklandı

AHBAP Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında firari olarak aranan Alper Çelik, dün İstanbul’daki bir noterde yakalandı. Daha önce Haluk Levent ile birlikte 13 kişinin tutuklandığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Çelik, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Savcılık işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan Çelik hakkında tutuklama kararı verildi.

MASAK raporunda mali hareketler incelendi

Soruşturma dosyasında yer alan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunda, Alper Çelik’in mali hesap hareketlerine ilişkin değerlendirmelere yer verildi.

Raporda, yapılan incelemeler sonucunda Çelik’in hesap hareketlerinde 2020 yılının ilk çeyreğinden itibaren hayatın olağan akışına aykırı bir artış tespit edildiği, söz konusu hareketliliğin 2024 yılının son çeyreğine kadar devam ettiği belirtildi.

Hesaplarda milyonlarca liralık nakit hareketi

MASAK tespitlerine göre Alper Çelik’in hesaplarına 379 ayrı işlemle toplam 19 milyon 566 bin TL nakit yatırıldığı, 966 işlemde ise toplam 4 milyon 881 bin TL nakit çekildiği kaydedildi.

Raporda ayrıca para transferlerinde de dikkat çekici bir artış yaşandığı belirtilirken, işlem açıklamalarında "Borç ödeme", "Zafer Yay adına borç verdim", "Hlk için borç", "AHBAP faaliyetleri için borç", "AHBAP", "AHBAP borç" ve "Haluk için borç" ifadelerinin yer aldığı aktarıldı.

Paraların kullanımına ilişkin tespitler dosyaya girdi

MASAK raporunda, Zafer Yay tarafından Alper Çelik’in hesabına gönderilen paraların bir bölümünün şans oyunları faaliyetinde bulunan işletmelere ve bazı üçüncü kişilere aktarıldığı bilgisine de yer verildi.

AHBAP Derneği’ne yönelik soruşturmanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdüğü bildirildi.