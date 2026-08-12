AHBAP soruşturması: Farah Zeynep Abdullah’ın ifadesi ortaya çıktı

"Kamuoyuna yansıyan kısmından çok daha derin ve büyük sorunlar olduğunu öğrendim"

Soruşturmaya konu olayları önce medya üzerinden takip ettiğini belirten Farah Zeynep Abdullah, Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığı müracaatın ardından olayın kamuoyuna yansıyan kısmından daha kapsamlı olduğunu öğrendiğini söyledi.

Farah Zeynep Abdullah ifadesinde, "Olan biteni önce medya üzerinden kendi imkanlarımla takip ettim. Şimdi de Cumhuriyet Başsavcılığı'nıza bizzat müracaat etmem üzerine kamuoyuna yansıyan kısmından çok daha derin ve büyük sorunlar olduğunu öğrenmiş bulunuyorum. Bu durum benim üzüntümü ve hayal kırıklığımı daha da arttırdı" ifadelerini kullandı.

"Derneğin faaliyetlerinin etki alanını genişletecek herhangi bir açıklamada bulunmadım"

Deprem döneminde derneğin çalışmalarına katılmadığını belirten Farah Zeynep Abdullah, "Ben zaten o dönem dernekle ilgili olan çalışmalara katılmadım. Derneğin faaliyetlerinin etki alanını genişletecek herhangi bir açıklamada da bulunmadım" dedi.

O dönemde doğrudan bağış toplanması konusunda mesafeli olduğunu belirten Farah Zeynep Abdullah, depremzedelere karşı sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ettiğini ifade ederek, "İç dünyamda yaşanan felaket üzerine doğrudan bağış toplanmasını da tam olarak bir yere oturtamamıştım. O yüzden yapılan çalışmalara çok mesafeli yaklaşmıştım ancak elbette ki yaşanan felaket üzerine bir sosyal sorumluluğum olduğunun bilincindeydim" ifadelerini kullandı.

"AHBAP Derneği ile koordineli herhangi bir faaliyetim olmadı"

Depremzedelerle doğrudan iletişim kurduğunu anlatan Farah Zeynep Abdullah, bu çalışmalarını kendi imkanlarıyla yürüttüğünü belirtti. Farah Zeynep Abdullah, "Bu bilinçle doğrudan depremzedelerle iletişimler kurdum. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Yaptığımı da düşünüyorum" dedi.

AHBAP Derneği ile herhangi bir koordinasyon içinde olmadığını ifade eden Farah Zeynep Abdullah, "AHBAP Derneği ile koordineli bir şekilde herhangi bir faaliyetim de olmadı" diye konuştu.

"Babala TV’de sabahlara kadar telefon görüşmeleri yaptım"

Farah Zeynep Abdullah, deprem döneminde yaptığı çalışmalara ilişkin ise "Ben yalnızca Babala TV’de sabahlara kadar telefon görüşmeleri yaparak yardımlar için bir koordinasyon sağlamaya çalıştım. Bunu da son derece iyi niyetlerle yürüttüm. Faydalı olduğumu da düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Bağışların yerli yerinde kullanıldığını öğrenip mutlu olmayı dilerdim"

Soruşturmaya konu iddialardan duyduğu üzüntüyü de dile getiren Farah Zeynep Abdullah, depremzedeler için toplanan bağışların amacına uygun şekilde kullanıldığını görmek istediğini söyledi.

Farah Zeynep Abdullah, "Şu anda o dönem bir yaraya merhem olmak için toplanılmış olan bağışların yerli yerinde ve tam ihtiyaç giderici olarak kullanıldığını öğrenip mutlu olmayı dilerdim. Bununla gururlanmak isterdim ancak durumun tam aksi olduğunu, en azından iddiaların bu yönde olduğunu görmek benim için üzücüdür" dedi.