AHBAP soruşturması: Fatih Eke'nin ifadesi ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Ahbap soruşturması kapsamında Oğuzhan Uğur’un da aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında Oğuzhan Uğur, Gülgün Öztürk, Suzan Düşküner, Emir Taşar, Emre Kartaloğlu, Hüseyin Küçük ve Fatih Eke bulunuyor. Gözaltına alınanlar arasında Ahbap çalışanları ve mali denetçilerle kripto varlıklar alanında faaliyet gösteren 1 şüphelinin de bulunduğu öğrenildi. Öte yandan Fatih Eke'nin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı.

"Haluk Levent'e sattıktan sonra kripto işleri ile herhangi bir uğraş içerisinde bulunmadım"

Kripto borsasıyla ilgilendiğini belirten Eke ifadesinde, "Kripto borsası ve pay alım satımı ile bir ara ilgileniyordum. Benim 2023 yılının sonuna doğru kurmuş olduğum 'Nigella Chain' isimli ekosistem vardı. Bu Coin’i reklam olması amacıyla çıkarmıştım. Bu ekosistemi Haluk Levent satın almak istedi. Ve bu ekosistemi 2025 yılının başında kendisine sattım. Haluk Levent bu coinin ismini 'HLK' olarak değiştirdi. Bu satış ile ilgili Haluk Levent bana çekler verdi. Bu çeklerin tamamının karşılığını alamadım. Bu konu ile ilgili 2025/332 Esas Sayılı dava açıldı ve Haluk Levent isimli şahıs bu konudan dolayı ceza da almıştı. Bu coinler Türk borsasında yoktu. Zaten Türkiye dışına ve içine de transferi mümkün değildi. Bu işler için ücreti mukabilinde yazılımcı olarak çalışanlarım vardı. Ancak herhangi bir ortağım yoktu. Haluk Levent'e sattıktan sonra bu kripto işleri ile herhangi bir uğraş içerisinde bulunmadım" dedi.

"Ahbap Derneği ile ilgili herhangi bir bağlantım yoktur"

Eke, "Haluk Levent'le 'Nigella Chain' markasının satışı ile ilgili ticari ilişkimiz oldu. Bu ticari ilişkiden kaynaklı Yeliz Kaya üzerinden hesaplarıma miktarını hatırlamadığım paralar gelmişti. Ayrıca geri kalanını Haluk Levent çek karşılığında ödemek istedi ancak bir kısmını alabildim. Diğer bir kısmının ödemesini halen daha alamadım. Toplam satışta anlaştığımız miktar 7 milyon dolardı. Bana 3 milyon dolar civarında çek verdi. Çeklerin görüntüleri telefonumda mevcuttur. Kalan 4 milyon doların yaklaşık 1 milyon dolarını nakit ve hesaba olmak üzere gönderdi. Benim Ahbap Derneği için Hatay Samandağ'da bir okul yapmamı istemişti. Adı da 'Nigella Sörf Merkezi'ydi. Projeyi satın alınca 1 buçuk milyon dolarda okul için bu satış hesabında kendisi düşüş yaptı. Geriye kalan 1 buçuk milyon dolar da yazılımcı ve diğer teknik tarafa borcum vardı. Bunları ödeyeceğini söyledi ama ödemedi. Ben kullandığım çeklerden ödenmeyen kısmını kullandığım kişiler benden tahsil etmek istedi. Bu nedenle zor durumda kaldım. Bana küçük küçük paralar gönderiyordu. Bu sebepten dolayı işlerim zarar gördü. Ayrıca okul projesi de parası benden kesilmiş olmasına rağmen atıl kaldı. Ben okulun yapılmamasını öne sürerek parasını istediğimde de 250 bin dolar civarında ödeme yaptı. 'Üstünü de istemiyorum yeter ki bana vermiş olduğun çekleri öde' dedim. Ayrıca kendi hesaplarımı vergi borcundan ve Haluk Levent bana ödemelerimi yapmadığı için yaşadığım icra ve haciz problemlerinden dolayı kardeşim Emine Eke'nin hesabını bir müddet kullandım. Haluk Levent ile aramızda bir ticari ilişki gerçekleşmiştir. Bu ticari ilişkiden kaynaklı da mağdur olmuşumdur. Benim Ahbap derneği ile ilgili de herhangi bir bağlantım yoktur. Suçsuzum ve mağdurum" dedi.