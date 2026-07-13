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Ahbap soruşturması: Gözaltına alınan Ece Güner: Haluk Levent'in avukatı değilim

Haluk Levent'in gözaltına alınması ile başlayan Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında avukat Ece Güner hakkında gözaltı kararı verildi. Ece Güner, yaptığı açıklamada hiçbir zaman Haluk Levent'in avukat olmadığını söyledi.

Haber Merkezi
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Ahbap soruşturması: Gözaltına alınan Ece Güner: Haluk Levent'in avukatı değilim
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında avukat Ece Güner hakkında da gözaltı kararı verildği öğrenildi. 

Gözaltı kararının ardından sosyal medya üzerinden açıklama yapan avuat Ece Güner, Ahbap Derneği'nin ve Haluk Levent'in hiçbir zaman avukatı olmadığını ve herhangi bir vekalet ücreti almadığını ifade etti.

"Haluk Levent benden kişisel borç istedi"

'Deprem döneminde derneğe bağışta bulunduğunu kaydeden Ece Güner, Haluk Levent'in kendisinden kişisel borç istediğini iddia etti. Ece Güner, bu parayı yaklaşık bir yıl süre sonra alabildiğini anlattı.

"Bu olaydan sonra bir daha bağış yapmadım"''

Avukat Ece Güner, açıklamalarına şöyle devam etti:

"[Bağış ayrı borç ayrı; elbette sadece verdiğim borcu geri aldım. Bağışlarım Ahbap’a yapılmıştı ve geri almadım elbette]. 

Beni tanıyan herkes şahittir; belki aşırı yardım sever bir insanım. Pek çok derneğe ve insana yardım ederim.. 

Haluk Levent suçlu mu suçsuz mu bilmiyorum: Ama şunu biliyorum ben verdiğim borcu geri almak için çok mücadele verdim ve o olaydan sonra bir daha asla ne Haluk Levent’e ne Ahbap’a bağış yapmadım.

1 yıl boyunca; verdiğim borcu geri almak için uğraşırken hem ben hem ailem son derece üzüldük."

Ece Güler'in devam eden paylaşımları:

 