Ahbap soruşturması: Gözaltına alınan Ece Güner: Haluk Levent'in avukatı değilim

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında avukat Ece Güner hakkında da gözaltı kararı verildği öğrenildi.

Gözaltı kararının ardından sosyal medya üzerinden açıklama yapan avuat Ece Güner, Ahbap Derneği'nin ve Haluk Levent'in hiçbir zaman avukatı olmadığını ve herhangi bir vekalet ücreti almadığını ifade etti.

KAMUOYUNA AÇIKLAMA:



1-Ahbap Derneğinin veya Haluk Levent’in hiçbir zaman avukatı olmadım; asla da vekâlet ücreti vb. Almadım.



2- Yıllardır on binlerce vatandaş gibi Ahbap’a onlarca bağış yaptım. İnsanlar ameliyat ettirdim, depremde en büyük bağışlardan birini yaptım! Bu… — Av. Ece Güner (@AvEceGuner) July 12, 2026

"Haluk Levent benden kişisel borç istedi"

'Deprem döneminde derneğe bağışta bulunduğunu kaydeden Ece Güner, Haluk Levent'in kendisinden kişisel borç istediğini iddia etti. Ece Güner, bu parayı yaklaşık bir yıl süre sonra alabildiğini anlattı.

"Bu olaydan sonra bir daha bağış yapmadım"''

Avukat Ece Güner, açıklamalarına şöyle devam etti:

"[Bağış ayrı borç ayrı; elbette sadece verdiğim borcu geri aldım. Bağışlarım Ahbap’a yapılmıştı ve geri almadım elbette].

Beni tanıyan herkes şahittir; belki aşırı yardım sever bir insanım. Pek çok derneğe ve insana yardım ederim..

Haluk Levent suçlu mu suçsuz mu bilmiyorum: Ama şunu biliyorum ben verdiğim borcu geri almak için çok mücadele verdim ve o olaydan sonra bir daha asla ne Haluk Levent’e ne Ahbap’a bağış yapmadım.

1 yıl boyunca; verdiğim borcu geri almak için uğraşırken hem ben hem ailem son derece üzüldük."

Ece Güler'in devam eden paylaşımları:

Şimdi pek çok kişi “Haluk Levent kumar bağımlısıydı, pek çok dosyası vardı vs.” Diyor.



O zaman neden o günlerde bunlar hiç yazılmadı?

Neden kahraman ilan edildi?

Neden uyarılmadık?



Benim borç verdiğim günler; hemen deprem sonrası; Haluk Levent’e bu ülkede “kahraman” gözüyle… — Av. Ece Güner (@AvEceGuner) July 12, 2026