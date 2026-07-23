Ahbap soruşturması: Hazal Kaya, Şahan Gökbakar, Fatih Altaylı dahil 6 isim ifadeye çağrıldı

Ahbap soruşturması kapsamında 6 ünlü isim daha ifadeye çağrıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ahbap soruşturması kapsamında Ruşen Çakır, Fatih Altaylı, Özlem Gürses, Şahan Gökbakar, Hazal Kaya ve Fatih Koparan'ın ifadeye çağrıldığını duyurdu.

Soruşturma kapsamında daha önce Ahbap Derneği'nin kurucusu müzisyen Haluk Levent ile yayıncı Oğuzhan Uğur tutuklanmıştı. Soruşturmada geçtiğimiz günlerde de Ece Üner, Fatih Portakal, Gökhan Özoğuz, Feyza Altun ve Öykü Serter de ifade vermeye çağrılmıştı.

Soruşturmanın detayları

Soruşturmanın, “deprem bağışlarının yurtdışına kaçırıldığı ve amacı dışında kullanıldığı” iddiaları üzerine derinleştirildiği kaydedilen açıklamada, derneğin kurucusu Haluk Levent’in, çok sayıda şüphelinin hesabını kullandığı, bu hesaplardan birinin asistanı Yeliz Kaya adına kayıtlı olduğu ifade edildi. Ahbap Derneği’nin hesabından asistanı Yeliz Kaya’nın hesabına 120 milyon lira para aktarıldığı ifade edildi.

Haluk Levent’in 2020-2026 yılları arasında 990 milyon lira bahis oynadığı ve 390 milyon lira kaybettiği belirtildi.

Ahbap Derneği çalışanlarına yönelik MASAK raporları hazırlandı. Buna göre hesap hareketleri incelemeleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları yapıldı. Raporda, şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketlerinin bulunduğu, aralarında yüksek miktarlı para transferleri gerçekleştirildiği, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktararak bahis oynadıkları ve bu yolla yüksek miktarlarda para kaybettikleri, ayrıca kısa süre içerisinde aralarında zincirleme şekilde çok sayıda tapu devir işlemi yaptıkları iddia edildi.

MASAK raporunda dikkat çeken tespit

Rapora göre sosyal güvenlik kayıtlarında “müzisyen” olarak görünen ve son bildirilen aylık gelirinin yaklaşık 20 bin TL olduğu belirtilen A.Ç.’nin hesaplarında 2020-2024 yılları arasında 779 milyon TL para girişi, 671 milyon TL para çıkışı tespit edildi.

“Organizasyon sorumlusu” olarak kayıtlı Z.Y.’nin hesaplarında ise aynı dönemde 1 milyar 469 milyon TL giriş, 1 milyar 537 milyon TL çıkış gerçekleştiği belirlendi. MASAK uzmanları, söz konusu para hareketlerinin şahısların mali profilleriyle uyumlu olmadığını ve bu artışın 2020 yılının ilk çeyreğinden itibaren “hayatın olağan akışına aykırı” şekilde gerçekleştiğini değerlendirdi.

Raporda dikkat çeken tespitlerden biri de banka transferlerinin açıklama bölümleri oldu. İncelemeye göre çok sayıda para transferinde; “Ahbap Derneği’ne borç olarak verilen” , “Haluk Levent Ahbap Derneği’ne emaneten”, “Ahbap faaliyetlerinde kullanılmak üzere” gibi ifadelerinin yer aldığı, bu açıklamaların bazı yüksek tutarlı para transferlerine eşlik ettiği belirtildi.

MASAK raporunda A.Ç.’nin bir şans oyunları şirketi üzerinden 190 milyon 270 bin TL tutarında kupon oynadığı ve bu tutarı kaybettiğine yer verildi.

Soruşturmanın bir kolu, Levent’in kardeşi Berkant Acil’in ayrı bir dosyasıyla da kesişiyor. Halihazırda Şile Belediyesi’ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Acil’in, 35. Uluslararası Şile Bezi Festivali ihalesini Sur Müzik Yapım şirketini paravan olarak kullanarak doğrudan temin yöntemiyle aldığı ve giderlerini sahte faturalarla yüksek gösterdiği öne sürüldü.