AHBAP soruşturmasında 4. dalga: Hüseyin Başaran dahil 13 şüpheli gözaltında

Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı" iddiasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında dördüncü dalga operasyon gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında 13 kişi daha gözaltına alındı.

Gözaltına alınan isimler arasında Başaran Holding'in sahibi Hüseyin Başaran da var.

Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma, 8 yıl önce uçak kazasında kızını kaybeden iş insanı Hüseyin Başaran'ın kimsesiz kız çocukları için 60 milyon dolar değerinde kompleks bağışladığı ancak gayrimenkullerin bu amacın dışında kullanıldığı iddiasıyla şikayetçi olmasıyla başlamıştı.

Akın Gürlek'ten açıklama

Adalet Bakanı Akın Gürlek, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca koordine edilen “Ahbaplar Suç Örgütü” soruşturmasının 4’üncü dalga operasyonunda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır" dedi.

Gürlek'in aktardığına göre, soruşturma kapsamında "konut ve konteyner alımları, şüpheli taşınmaz devirleri, dernek tarafından düzenlenen çekler ile mali ve ticari ilişkiler" inceleniyor.

Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’ın liderliğinde, İçişleri Bakanlığımızla omuz omuza; vatandaşlarımızın iyi niyetini ve bağışlarını istismar eden yapılara, faili meçhullerin aydınlatılmasını engellemeye yönelik girişimlere ve gençlerimizi hedef alan yasa dışı bahis ağlarına… — Akın Gürlek (@abakingurlek) July 27, 2026

Edinilen bilgiye göre, soruşturma dört ana başlık altında yürütülüyor.

Soruşturma kapsamında, Ahbap Derneği'nin 2023 yılında konut yapımı amacıyla anlaşma yaptığı ve bağışlardan önemli miktarda ödeme aktardığı halde taahhüt edilen konutları tamamlamadığı değerlendirilen şirketlerin yetkilileri hakkında işlem başlatıldı.

Bu kapsamda Azim Yol İnşaat AŞ yetkilisi Ayhan Demir, Pegas Global AŞ yetkilisi Nejdet Kuy ile Hamle İnşaat AŞ yetkilileri Murat Yaren ve Ayhan Çevik hakkında işlem yapıldı.

Ahbap satın alma müdürü hakkında işlem başlatıldı

Başsavcılık, Pegas Global A.Ş.'den dernek adına konteyner satın alındığını belirterek, Ahbap Derneği Satın Alma Müdürü Deniz Şimşek hakkında da satın alma, ödeme ve tedarik süreçlerindeki rolü nedeniyle işlem başlatıldığını açıkladı.

Yeliz Kaya'ya devredilen taşınmazlar

Soruşturmada bazı şirketler ve kişiler tarafından şüpheli Yeliz Kaya'ya çok sayıda taşınmazın devredildiği tespit edildiği belirtildi.

Açıklamaya göre Başaran Holding AŞ tarafından 22, Power İnşaat A.Ş. tarafından 10, Koçsu Yapı AŞ tarafından 17 ve Orhan İnan tarafından 10 taşınmazın Yeliz Kaya'ya devredildiği belirlendi. Taşınmaz devirleriyle bağlantılı olarak Başaran Holding AŞ sahibi Hüseyin Başaran, Power İnşaat A.Ş. yetkilileri Recep Demir ve Emre Saral, Koçsu Yapı AŞ yetkilisi Faruk Koç ile Orhan İnan hakkında işlem başlatıldı.

Gözaltına alınan isimler

Ahbap Derneği tarafından düzenlenen bazı çeklerin dolaşımı ve tahsil süreçlerinin de incelendiğini öğrenildi. Bu kapsamda çeklerin son cirantası olduğu belirtilen Sibel Kaya ile Mays Grup yetkilisi Muhammed Ali Yılmaz hakkında işlem başlatıldı.

Soruşturmada ayrıca Haluk Levent ile arasındaki mali ve ticari ilişkinin şüpheli nitelikte olduğu değerlendirilen Ali Demirhan hakkında da işlem tesis edildiği öğrenildi.

Operasyon kapsamında Ayhan Demir, Nejdet Kuy, Murat Yaren, Ayhan Çevik, Hüseyin Başaran, Recep Demir, Emre Saral, Faruk Koç, Orhan İnan, Sibel Kaya, Muhammed Ali Yılmaz, Ali Demirhan ve Deniz Şimşek gözaltına alındı.

Soruşturmada bugüne dek neler oldu?

Savcılık dosyasında, Ahbap'ın depremzedeler için yaklaşık 158 milyon dolar bağış topladığı, ancak bu kaynağın bir bölümünün amacı dışında kullanıldığı öne sürülüyor. İddialara göre bağışların bir kısmı kişisel hesaplara aktarıldı, buradan da dernek yöneticileriyle bağlantılı kişi ve şirketlere transfer edildi. Dosyada bu para hareketlerine ilişkin banka kayıtları ve mali incelemelere yer verildiği belirtiliyor.

Soruşturmanın ilk dalgasında Ahbap'ın kurucusu Haluk Levent gözaltına alındı. Levent hakkında "Dernekler Kanunu'na muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "örgüt üyeliği" gibi suçlamalar yöneltildi. Savcılık ayrıca bazı belgelerde "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamalarına da yer verdi.

Emniyet ve savcılık ifadelerinde tüm suçlamaları reddeden Levent, deprem bağışlarının neredeyse tamamının afet bölgesindeki çalışmalarda kullanıldığını savundu. Harcamaların valilikler ile İçişleri Bakanlığı denetiminde olduğunu belirten Levent, Yeliz Kaya'ya aktarılan paranın ise Ahbap'a devretmek istediği taşınmazlarla ilgili olduğunu öne sürdü. Buna karşın mahkeme, dosyada "kuvvetli suç şüphesi" bulunduğu gerekçesiyle tutuklanmasına karar verdi.

İlk operasyonun ardından İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla'da ikinci dalga gözaltılar gerçekleştirildi. Bu operasyonlarda Ahbap'ın kurucularından Alper Çelik'in de aralarında bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı. Böylece soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 42'ye yükselirken, dört şirkete de kayyum atandı.

Soruşturma kapsamında dikkat çeken isimlerden biri de CHP Parti Meclisi Üyesi ve eski TÜRMOB Başkanı Emre Kartaloğlu oldu. Kartaloğlu'nun, Ahbap'ın deprem dönemine ilişkin hesaplarını daha önce inceleyerek usulsüzlük tespit etmediği yönünde rapor hazırladığı, bu raporun da soruşturma kapsamında yeniden incelenmeye alındığı açıklandı.

Son operasyonda ise Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur ile birlikte yedi kişi daha gözaltına alındı.

İddiaya göre Uğur'un "gerçek faydalanıcısı" olarak gösterildiği Babala TV hesabına yurt dışından yüksek tutarlı döviz transferleri yapıldı ve bu işlemlerden biri bir banka tarafından MASAK'a şüpheli işlem olarak bildirildi. Uğur ve diğer şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İddiaları kabul etmeyen Oğuzhan Uğur, soruşturma kapsamında tutuklandı.

Ünlü isimler ifade vermeye devam ediyor

Deprem döneminde Ahbap'a destek veren ünlü isimler de soruşturma kapsamında ifadeye çağrılmaya devam ediyor.

Bu isimler arasında yer alan Ece Üner, Fatih Portakal, Feyza Altun, Gökhan Özoğuz, Öykü Serter, Ruşen Çakır, Özlem Gürses, Fatih Altaylı çnceki hafta ifade verdi.

Ayrıca soruşturma kapsamında; gazeteci Uğur Dündar, sanatçı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, şarkıcı ve oyuncu Gülben Ergen, oyuncu Elçin Sangu ile rock müzik sanatçısı Hayko Cepkin'in ifadeye çağrılacakları da öğrenildi.