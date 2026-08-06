AHBAP soruşturmasında milyonluk bağışlar mercek altında! Hangi isim ne kadar yardım etti? İşte ünlülerin bağış listesi

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Elde edilen bilgiye göre, özellikle 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından sanat, medya ve iş dünyasından çok sayıda kişinin "deprem yardımı" ve "bağış" açıklamalarıyla derneğe milyonlarca lira aktardığı belirtildi.

Soruşturma dosyasında, bağış yapan kişilerin herhangi bir suç veya örgütsel faaliyetle ilişkilendirildiğine dair bir tespit bulunmadığı, incelemenin ise bağışların dernek hesaplarına ulaştıktan sonraki kullanımına odaklandığı kaydedildi.

Soruşturmanın odağında bağışçılar değil, paraların akıbeti var

Soruşturma kapsamında, isimleri geçen sanatçı, oyuncu, şarkıcı, sunucu, dijital içerik üreticisi ve iş insanlarının depremzedelere yardım amacıyla ve iyi niyetle bağış yaptıklarının değerlendirildiği belirtildi.

Savcılığın yürüttüğü incelemede, söz konusu bağışların yardım kampanyalarında belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığı, hangi kişi veya şirket hesaplarına aktarıldığı, muhasebe kayıtlarına eksiksiz işlenip işlenmediği ve banka hareketleriyle harcama belgeleri arasındaki uyum araştırılıyor.

Yapılan bağışların amacı dışında kullanıldığının tespit edilmesi halinde bağışçıların şüpheli değil, mağdur veya suçtan zarar gören sıfatıyla değerlendirilebileceği ifade edildi.

Bir milyon liralık bağışlar dikkat çekti

MASAK kayıtlarına göre AHBAP Derneği hesaplarına yapılan yüksek tutarlı bağışlar arasında şu isimler yer aldı:

Ajda Pekkan, Barış Arduç, Ebru Şahin, Tarkan Tevetoğlu adına Hitt Müzik, Sibel Can adına Sibel Cangüre ve İş insanı Nevzat Aydın'ın 1 milyon TL bağış yaptığı görüldü.

Raporda ayrıca Nevzat Aydın adına 750 bin 983 liralık ikinci bir işlem kaydının da bulunduğu, işlem açıklamasında "Galip M. Selçuk" ifadesinin yer aldığı ve bu işlemin niteliğinin ayrıca incelendiği belirtildi.

500 bin liranın üzerinde bağış yapanlar kimler?

Kayıtlara göre, Tolga Çevik 997 bin 650 TL, Ali Atay 562 bin 386 TL, Ebru Gündeş 500 bin TL, Somer Sivrioğlu 500 bin TL, Genco Erkal 500 bin TL, Halit Ergenç Toplam 400 bin TL, Hasan Can Kaya 320 bin TL bağışta bulundu.

Oyuncu ve sanatçılardan yüz binlerce liralık destek

MASAK kayıtlarında; Danla Bilic ve Can Yaman'ın 250'şer bin TL, Afra Saraçoğlu, Binnur Kaya, Beyazıt Öztürk, Aras Bulut İynemli, Kıvanç Tatlıtuğ, İbrahim Büyükak, Seray Kaya, Kerem Bürsin ve Engin Akyürek'in ise 200'er bin TL bağış yaptığı belirtildi.

Melis Sezen, Leyla Hazal Atay, İrem Derici, Gülse Birsel ve Burak Deniz ise 150 bin TL'lik bağışlarıyla dosyada yer aldı.

100 bin lira bağış yaptığı belirtilen isimler ise Salih Bademci, Emir Ersoy, Gökhan Tepe, Sarp Apak, İbrahim Selim, Uraz Kaygılaroğlu, Elçin Sangu ve Esat Yontunç oldu.

Banka kayıtları ve muhasebe belgeleri karşılaştırılacak

Soruşturma kapsamında savcılık ve mali inceleme birimlerinin, dernek hesaplarına giren bağışlarla hesaplardan çıkan ödemeler arasındaki bağlantıyı araştırdığı öğrenildi.

İncelemede banka dekontları, bağış makbuzları, muhasebe kayıtları ve harcama belgeleri karşılaştırılarak bağışların yardım kampanyalarında belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığı tespit edilmeye çalışılacak.

Ayrıca şirket hesapları veya üçüncü kişiler adına yapılan transferlerin gerçek bağışçılarla bağlantıları ile belirli projeler için gönderilen kaynakların gerçekten o projelerde kullanılıp kullanılmadığı da soruşturma kapsamında değerlendirilecek.

Bağışçıların hukuki durumu delillere göre belirlenecek

Raporda, soruşturmanın bağış yapan kişileri değil, bağışların sonraki mali hareketlerini konu aldığı vurgulandı.

Dosyada yer alan değerlendirmede, yalnızca para transferi yapılmasının kişilerin suç veya örgütsel faaliyetle ilişkilendirilmeleri anlamına gelmeyeceği belirtilirken, bağışçıların hukuki durumlarının soruşturma kapsamında elde edilecek somut bilgi ve delillere göre, masumiyet karinesi gözetilerek belirleneceği ifade edildi.