Ahbaplar soruşturması: Hüseyin Başaran ve 6 şüpheli hakkında tutuklama talebi

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

"'Ahbaplar suç örgütü' iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Başaran Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Başaran'a ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Soruşturma dosyasındaki bilgilere göre, Başaran'ın Trabzon'daki bir fındık fabrikasını sanatçı Haluk Levent'e devrettiği, satış işleminin Levent'in asistanı Yeliz Kaya üzerinden gerçekleştirildiği öne sürüldü. Fabrikanın ise devir işleminin ardından 1-2 gün içinde Kanat Savunma'ya geçtiği iddia edildi."

Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasının dördüncü dalga operasyonunda gözaltına alınan Başaran Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Başaran'ın ifadesinde, Haluk Levent'e 2026 yılının Şubat ve Nisan ayları arasında toplam 22 taşınmazın satışını gerçekleştirdiklerini, bu satışların toplam bedelinin 2 milyar 298 milyon 985 bin 908 TL olduğunu söylediği öğrenildi.

'Ahbaplar suç örgütü' soruşturmasında fındık fabrikası detayı

Bu taşınmazlardan birinin de Trabzon'un Arsin Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Başaran Fındık Fabrikası olduğu, fabrikanın Haluk Levent tarafından asistanı Yeliz Kaya adına devredilmesini istediği belirtildi. Bu devir işleminin gerçekleşmesinin ardından Yeliz Kaya'nın fabrikayı 1-2 gün içinde iş insanı Esin Önder Çağlayan'ın sahibi olduğu Kanat Savunma'ya devrettiği, devir işlemlerinin ardından taşınmazlar üzerine bankalardan yüksek tutarlı krediler kullanılarak ipotek tesis edilmesi üzerine Başaran'ın bu durumdan şüphelendiği kaydedildi.

7 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Öte yandan, Arsin Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fındık fabrikasının satışının ardından tabelalarının 3-4 ay önce söküldüğü ancak Kanat Savunma'nın burada bir fabrika kurulum çalışması başlatmadığı gözlendi. Başaran'ın da bulunduğu 7 şüpheli tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.