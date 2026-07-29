Ahbap soruşturmasında yeni gelişme: 5 ünlü oyuncu ifadeye çağırıldı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği dördüncü dalga operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

28 kişi tutuklu bulunuyor

Ahbap Derneği'ne yönelik başlatılan soruşturmada şu ana kadar 4 operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 28 kişi tutuklu bulunuyor.

5 ünlü isim daha ifadeye çağrıldı

Son olarak, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında; oyuncular Berna Laçin, Eda Ece, Farah Zeynep Abdullah, İrem Helvacıoğlu ve Kerem Bürsin’in ifade vermek üzere savcılığa çağrıldığı öğrenildi.

Soruşturmada çok sayıda ünlü isim ifade vermişti

Soruşturma kapsamında daha önce ifadeye çağrılan Uğur Dündar, Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen, Elçin Sangu, Hayko Cepkin, Fatih Altaylı, Öykü Serter, Ece Üner, Gökhan Özoğuz, Fatih Portakal, Hazal Kaya, Ruşen Çakır, Özlem Gürses ve Feyza Altun, İstanbul Adliyesi'ne gelerek ifade vermişti.