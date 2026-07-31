AHBAP'lar Suç Örgütü soruşturması! İrem Helvacıoğlu: 'Herhangi bir maddi kazancım asla olmadı'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "AHBAP'lar Suç Örgütü" soruşturması sürüyor. Bu kapsamda, oyuncular Berna Laçin, Eda Ece, Farah Zeynep Abdullah, İrem Helvacıoğlu ve Kerem Bürsin, ifade vermek üzere savcılığa çağrılmıştı. Konuya ilişkin, oyuncu İrem Helvacıoğlu, ifade vermek üzere Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayına geldi.

"Haluk Levent ile 2021 yılındaki orman yangınında tanıştım"

Öte yandan, İrem Helvacıoğlu’nun savcılık ifadesine de ulaşıldı. Haluk Levent ile bir samimiyeti olmadığını belirten Helvacıoğlu, "Haluk Levent’i yanlış hatırlamıyorsam 2021 yılında İzmir' de meydana gelen orman yangını olayında tanımıştım. O dönemde kendisinin AHBAP Derneği'nde faaliyette bulunduğunu biliyorum. O yangında ormanda yaşayan hayvanların tedavilerinde ve yemek ihtiyaçları için maddi/ manevi yardımda bulunmuştum. Ne kadar maddi yardımda bulunduğumu şu an hatırlamıyorum. Kendisiyle herhangi bir samimiyetim de yoktur " ifadelerini kullandı.

"AHBAP’a maddi bağış yapmadım"

6 Şubat depremlerinin ardından yardım çalışmalarına katıldığını belirten Helvacıoğlu, "AHBAP Derneği’ne 6 Şubat deprem döneminde herhangi bir maddi yardımım olmamıştır. AFAD’ın yardım faaliyetlerinde de yer aldım. Deprem bölgesine yardım ulaştırabilmek için elimden geldiğince tüm yardım organizasyonlarına destek olmaya çalıştım" dedi.

"Firmalarla dernek arasında koordinasyon sağladım"

Deprem dönemi faaliyetlerinden bahseden Helvacıoğlu, "Depremzede vatandaşların temel ihtiyaçları ile ilgili olarak mesela bir çocuk bezi gibi eşyalar ile alakalı çocuk bezi üretici firmaları ile irtibata geçip, örneğin Hatay'da bildirilen bez ihtiyacı kapsamında firmayla görüşme sağlayıp elimde bulundurdukları miktar kadar fiyat anlaşması yapıp, firmadan almış olduğum IBAN' ı ve anlaşmış olduğum miktarı bedel olarak dernek yetkililerine bildirirdim. Onlar da söz konusu firma ile irtibata geçip, ihtiyaç olan eşyanın satın alınması üzerine görüşmeler yapardı ve bu şekilde de deprem bölgelerine firma tarafından gönderilirdi. Bu gibi faaliyet içerisinde oldum. Bunun dışında herhangi bir maddi beklentisi olan ihtiyaç olan eşyaları da benim şahsi olarak görüştüklerim firmalar arasından gönderen firmalar da olmuştur" şeklinde konuştu.

"Yardımların yerine ulaşıp ulaşmadığını bilemezdik"

Deprem döneminde birçok gönüllünün görev yaptığı bir koordinasyon merkezinde çalıştığını anlatan Helvacıoğlu, "Sağlanan yardımların yerine ulaşıp ulaşmadığı, benim ve benim gibi yardım faaliyetinde bulunan kişilerin bilebileceği bir durum değildi. Bunu dernek yetkililerinin verdiği bilgiler doğrultusunda öğreniyorduk. Bazen de depremzedelerin sosyal medya üzerinden gönderdiği mesajlardan anlayabiliyorduk" diye konuştu.

"Bu durum beni çok üzdü"

Devlet kurumlarını hedef alan herhangi bir paylaşım ya da açıklamasının bulunmadığını söyleyen Helvacıoğlu, Kızılay ve AFAD gibi kurumlara da destek olunması için çaba gösterdiğini ifade etti.

Yardım faaliyetlerinde tek amacının depremzedelere en kısa sürede ulaşmak olduğunu belirten Helvacıoğlu, "Bu soruşturmalar neticesinde AHBAP Derneği’nin faaliyeti dışında bir amaçla hareket ettiğini öğrendim. Bu durum beni çok üzdü. Benim 6 Şubat depremi sebebiyle AHBAP Derneği’nin yardım faaliyeti sırasında herhangi bir maddi kazancım asla olmamıştır. Soruşturma sonucunda gerçekten yardıma muhtaç insanlara ulaşması gereken maddi yardım kaynaklarını kendi uhdelerinde kullanmışlarsa cezalandırılmalarını da yürekten isterim" dedi.

İrem Helvacıoğlu ifadesinin ardından adliyeden ayrıldı.