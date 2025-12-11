Ahır görünümlü kripto para tesisi kurdular!

Dicle Elektrik, rutin olarak sürdürdüğü kayıp kaçak denetiminde gizli kripto para üretim tesisi buldu. Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesindeki tesiste, kripto para üretimi için gerekli olan elektriğin kaçak trafo üzerinden sağlandığı anlaşıldı.

Yapay zeka destekli dronlarla yapılan kontrollerde, Hilvan ile Siverek ilçeleri arasında yer alan Aşağıkucak Mahallesi kırsalında, briketlerle örülmüş ahır görünümlü tesiste kripto para madenciliği yapıldığı ortaya çıktı.

Kurulan kaçak elektrik düzeniyle tesisin günlük 40 bin kilovatsaat elektrik tükettiği, bu rakamın da yaklaşık bin 500 hanenin günlük tüketimine denk geldiği belirlendi.

Her ay bin çeyrek altın değerinde kaçak elektrik

Uzmanlar, ahır şeklinde gizlenmiş kripto para üretim tesisinde kullanılan elektriğin maddi değerinin ise tam kapasite kullanıldığında aylık yaklaşık 1000 çeyrek altına denk geldiğini belirtti.

Savcılık kaçak trafoya el koyma kararı aldı

Kaçak trafonun tespit edilmesinin ardından savcılığa suç duyurusunda bulunan Dicle Elektrik, başvuru sonrasında savcılığın trafoya el koyma kararı aldığını duyurdu.

Tesiste kripto para üretiminde kullanılan bilgisayar sistemleri ve bağlantılı cihazlara ilişkin incelemeler ise güvenlik güçleri tarafından sürdürülüyor.