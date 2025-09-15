  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Ahırda gıda skandalı! Tonlarca mühürsüz eti vatandaşa yedireceklerdi
Takip Et

Ahırda gıda skandalı! Tonlarca mühürsüz eti vatandaşa yedireceklerdi

Kayseri Melikgazi'de bir ahırda saklanan 1,5 ton mühürsüz et, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın denetimlerinde yakalandı. Halk sağlığını riske atan işletmeye ağır cezalar ve adli işlem başlatıldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ahırda gıda skandalı! Tonlarca mühürsüz eti vatandaşa yedireceklerdi
Takip Et

Tarım ve Orman Bakanlığı, Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki gıda denetimlerinde yaklaşık 1,5 ton mühürsüz ve uygunsuz etin tespit edilerek imha edildiğini bildirdi. 

Savcılığa suç duyurusunda bulunuldu

Bakanlığın, NSosyal hesabından yapılan paylaşımda konuya ilişkin bilgi verildi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde ekiplerce gıda denetimleri yapıldığı aktarılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Denetimler sonucunda, bir ahırın içindeki soğuk hava deposunda yaklaşık 1,5 ton mühürsüz ve uygunsuz et tespit edilerek imha edilmiştir. Halk sağlığını tehdit eden bu durumla ilgili işletmeye idari para cezası uygulanmış, ayrıca adli işlem başlatılarak savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur. Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimini teminat altına almak adına denetimlerimiz, sıfır tolerans ilkesiyle aralıksız devam etmektedir."

Küçükbaş hayvancılık desteklerinde çifte artış! Kuzu, oğlak ve çoban katkısı yükseltildiKüçükbaş hayvancılık desteklerinde çifte artış! Kuzu, oğlak ve çoban katkısı yükseltildiEkonomi
Ankara'da 11 ton bozuk et ve tavuk ele geçirildi: 3 işletme kapatıldıAnkara'da 11 ton bozuk et ve tavuk ele geçirildi: 3 işletme kapatıldıGündem
Gündem
Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü
Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü
İBB programında sahne alan Pınar Aydınlar'a 7 yıl 6 aya kadar hapis talebi
İBB programında sahne alan Pınar Aydınlar'a 7 yıl 6 aya kadar hapis talebi
Kartalkaya yangınında mütalaa açıklandı! İşte istenen cezalar
Kartalkaya yangınında mütalaa açıklandı! İşte istenen cezalar
İntihara teşebbüs ettiği iddia edilen Ufuk Özkan'dan ilk açıklama
İntihara teşebbüs ettiği iddia edilen Ufuk Özkan'dan ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar'da yoğun diplomasi trafiği sürüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar'da yoğun diplomasi trafiği sürüyor
Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara için sağanak yağış uyarısı: Saat verildi
Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara için sağanak yağış uyarısı: Saat verildi