Ahırkapı'da gemiden yakıt sızıntısı kaynaklı deniz kirliliğine müdahale

Ahırkapı Demir Sahası'nda bulunan bir gemideki sızıntı ile ilgili müdahale Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ekipleri müdahale etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ahırkapı'da "Jag" isimli gemideki yakıt sızıntısından kaynaklı deniz kirliliğine, kurtarma uzmanı eşliğinde "KEGM-3" ve "KEGM-4" botları, çevre barcı ve "Mehmetçik" römorkörüyle müdahale edildi.

Ekiplerin çalışmasının ardından deniz yüzeyi temizlendi.