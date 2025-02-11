  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Ahırkapı'da gemiden yakıt sızıntısı kaynaklı deniz kirliliğine müdahale
Takip Et

Ahırkapı'da gemiden yakıt sızıntısı kaynaklı deniz kirliliğine müdahale

Ahırkapı Demir Sahası'nda bulunan bir gemideki yakıt sızıntısından kaynaklı deniz kirliliğine müdahale edildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ahırkapı'da gemiden yakıt sızıntısı kaynaklı deniz kirliliğine müdahale
Takip Et

Ahırkapı Demir Sahası'nda bulunan bir gemideki sızıntı ile ilgili müdahale Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ekipleri müdahale etti.  

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ahırkapı'da "Jag" isimli gemideki yakıt sızıntısından kaynaklı deniz kirliliğine, kurtarma uzmanı eşliğinde "KEGM-3" ve "KEGM-4" botları, çevre barcı ve "Mehmetçik" römorkörüyle müdahale edildi.

Ekiplerin çalışmasının ardından deniz yüzeyi temizlendi.

Trump'ın vergileri borsayı vurur mu?Trump'ın vergileri borsayı vurur mu?Borsa Haberleri
Türkler ikinci vatandaşlıkta dünyada ilk üçte: Vize sorunları talepleri artırıyorTürkler ikinci vatandaşlıkta dünyada ilk üçte: Vize sorunları talepleri artırıyorGündem

 

Gündem
TÜPRAG ile ilgili AİHM kararı Uşak İdare Mahkemesi’nde ele alınacak
TÜPRAG ile ilgili AİHM kararı Uşak İdare Mahkemesi’nde ele alınacak
Van'da toplantı ve gösteri yürüyüşleri 15 gün süreyle yasaklandı
Van'da toplantı ve gösteri yürüyüşleri 15 gün süreyle yasaklandı
Siverek'te kuduz alarmı: Köy karantinaya alındı
Siverek'te kuduz alarmı: Köy karantinaya alındı
İmamoğlu'dan gözaltı kararlarına sert tepki: Erken seçim istiyoruz
İmamoğlu'dan gözaltı kararlarına sert tepki: Erken seçim istiyoruz
Eğitime kar engeli: İstanbul'da yedi ilçede okullar tatil edildi
Eğitime kar engeli: İstanbul'da yedi ilçede okullar tatil edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Enver İbrahim'e TOGG hediye etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Enver İbrahim'e TOGG hediye etti