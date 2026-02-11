Ahlatcı Holding’den kara para ve kaçakçılık iddialarına yalanlama

Salim SÜRMELİ

Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı’ya kara para ve kaçakçılık soruşturması açıldığı ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı alındığı iddia edildi.

Ahlatcı Holding'den yapılan açıklamada, özellikle sosyal medyada paylaşılan kara para ve kaçakçılık soruşturmalarına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.

"Ahmet Ahlatcı’nın bu iddialarla herhangi bir ilgisi yoktur"

Holding, söz konusu paylaşımların asılsız ve dayanaktan yoksun olduğunu belirterek, Ahmet Ahlatcı’nın bu iddialarla herhangi bir ilgisinin bulunmadığını ifade etti.

Açıklamada, şirketin kuruluşundan bu yana tüm faaliyetlerini Türkiye Cumhuriyeti yasalarına, uluslararası ticaret kurallarına ve sektör düzenlemelerine uygun şekilde yürüttüğü kaydedildi.

Kapalıçarşı piyasasında kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınmasına yönelik çalışmaların da Ahmet Ahlatcı tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.

Şeffaflık, hesap verebilirlik, etik iş anlayışı ve sürdürülebilirlik ilkelerinin öncelikleri arasında yer aldığı aktarılan açıklamada, güçlü iç denetim ve risk yönetimi mekanizmalarının ulusal ve uluslararası standartlara uygun biçimde işletildiği ifade edildi.

Ahlatcı Holding, Anadolu’nun ticaret kültüründen gelen dürüstlük ve güven anlayışını kurumsal yapısının merkezine yerleştirdiğini, üretim, yatırım, ihracat ve istihdam yoluyla ülke ekonomisine katkı sunmayı sürdürdüğünü de belirtti.

Gerçek dışı ve spekülatif içeriklere karşı hukuki hakların saklı tutulduğu belirtilirken, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına gerekli adımların atılacağı kaydedildi.

Açıklama, “Ahlatcı Holding, dün olduğu gibi bugün de etik, şeffaf ve hukuka uygun iş yapma anlayışından taviz vermeden yoluna devam etmektedir” ifadeleriyle sona erdi.