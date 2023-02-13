Ahlatcı Holding'ten depremzedelere 100 milyon liralık yardım

Kahramanmaraş merkezli toplamda 10 ili etkileyen depremlerde, bölgedeki çalışmalarıyla yaralar sarılmaya devam ediyor. Ahlatcı Holding'ten yapılan açıklamaya göre, deprem bölgelerine 100 milyon liralık ayni yardıma ek olarak 7,5 milyon liralık nakdi yardım da gerçekleştirildi.

Deprem haberinin alınmasıyla birlikte Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı'nın talimatıyla grup bünyesinde inşaatı hızla devam eden barut fabrikasında tüm inşaat faaliyetleri durdurularak, sabah 06.30'da deprem bölgesine 7 tır dolusu gıda ve giyim malzemesi ile 2 vinç sevk edildi.

Ahlatcı Eğitim Sağlık ve Yardım Vakfı bünyesinde kurulan Ahlatcı Acil Durum ve Afet Yardım Koordinasyon Merkezi (ADAKOM) tarafından depremin 2'nci gününde göçük altında kalan vatandaşların kurtarılması için ilk etapta 2 vinç ve 1 ekskavatör kurtarma çalışmalarına katıldı. Depremzedeler için giyimden gıdaya, temizlik malzemesinden araç filosuna, jeneratörden battaniyeye, mazottan iş makinalarına geniş bir yelpazede bir yardım paketi ise ADAKOM organizasyonu ve AFAD kanalıyla deprem bölgesinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Depremin 3'ncü gününde ise 3 tır kuru gıda, 2 tır su ve 2 tır medikal ve insanı yardım malzemesinden oluşan yardım paketi olmak üzere toplam 7 tır AFAD koordinasyonunda ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

Enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken kış koşullarının getirdiği zorluklar nedeniyle yiyecek ve temiz su sıkıntısı ortaya çıkması üzerine depremin 4’ncü gününde 3 tır kuru gıda hemen vatandaşlara, 1 tır dolusu kuru mama ise bölgedeki kediler ve köpekler için dağıtıldı.

Depremin 120'nci saatinde ise bebek bezi, hijyenik ped, yaşlı bezi ve strafordan oluşan 10 tır dolusu insani yardım malzemesi bölgeye ulaştırılarak ihtiyaç sahipleriyle buluşturuldu.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Ahmet Ahlatcı, şunları kaydetti:

"Giyimden gıdaya, temizlik malzemesinden araç filosuna, jeneratörden battaniyeye, mazottan iş makinalarına geniş bir yelpazede 43 tır dolusu 100 milyon lira değerinde yardım paketinin yanı sıra Ahbap platformuna 5 milyon lira, Mücevher İhracatçıları Birliği'nin başlattığı yardım kampanyasına ise 2,5 milyon lira olmak üzere toplam 7,5 milyon Türk Lirası nakdi yardım yapılmıştır. Ayrıca 400 adet çadırdan oluşan çadırkente ek olarak 2 adet 500 kişi yemek kapasiteli mobil mutfak bölgede hizmet vermeye başlayacaktır. Ayrıca Ahlatcı Eğitim Sağlık ve Yardım Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren ADAKOM tarafından Çorum'da deprem lojistik merkezi kurulmuş ve tüm yardım malzemeleri burada depolanarak ihtiyaca göre bölgelere kendi ekimlerimiz tarafından sevk edilerek AFAD kontrolünde dağıtılmaktadır."

Açıklamada ayrıca, "Dünya tarihindeki en şiddetli ve en ağır hasarlı doğal afetlerden biri olarak kayıtlara geçen bu depremde Ahlatcı Eğitim Sağlık ve Yardım Vakfı bünyesinde Ahlatcı Acil Durum ve Afet Yardım Koordinasyon Merkezi (ADAKOM) kurularak Devletimizin tüm resmi kurumlarıyla koordinasyon halinde çalışmalara devam edilmekte olup bugüne kadar iş makinalarımız 38 vatandaşımızın göçük altından çıkarılmasını sağlamıştır. Geçmiş olsun Türkiye'm." ifadelerine yer verildi.