Ahmet Akın'dan "AK Parti'ye geçecek" iddialarına ilişkin açıklama
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, AK Parti'ye geçeceği iddialarına ilişkin, "Kaç kez açıklama yaptım, yalanladım. Yok öyle bir şey" açıklamasını yaptı.
Gazeteci İsmail Saymaz'a konuşan Akın, kendisinin şu an eşiyle birlikte Umre’de olduğunu söyledi.
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ı aradım. Kendisi şu an eşiyle birlikte Umre’de olduğunu söyledi.— İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) January 9, 2026
