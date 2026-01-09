Ahmet Akın'dan "AK Parti'ye geçecek" iddialarına ilişkin açıklama

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, AK Parti'ye geçeceği iddialarını yalanladı.

Gazeteci İsmail Saymaz'a konuşan Akın, kendisinin şu an eşiyle birlikte Umre’de olduğunu söyledi.

Akın, AK Parti'ye geçeceği iddiaları redderek "Kaç kez açıklama yaptım, yalanladım. Yok öyle bir şey" ifadelerini kullandı.