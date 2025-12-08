Ahmet Çakar hakkındaki gözaltı kararı kaldırıldı
Bahis soruşturmasında eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar hakkındaki gözaltı kararı kaldırıldı.
Futbolda bahis ve şike soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar için karar verildi.
Cuma günü gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alınan Çakar, kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Anjiyo uygulanan Çakar’ın sağlık durumunun göz önünde bulundurulmasıyla gözaltı kararı kaldırıldı.
Ahmet Çakar’ın hastanede tedavisi sürerken, iyileşme sürecine bağlı olarak tedavisi tamamlandığında adliyeye mevcutlu şekilde sevk edilmesi talimatı verildi.
Ne olmuştu?
İstanbul başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında 5 Aralık sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.
Savcılık 46 isim hakkında gözaltı kararı verdi. Eski Adana Demirspor başkanı Murat Sancak, hakem Zorbay Küçük, Ahmet Çakar, futbolcular Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş dahil toplam 27 kişi gözaltına alındı.
AA’nın aktardığına göre iyi olmadığını söyleyen Çakar kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Samatya’daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen eski hakemin EKG’si temiz çıktı.