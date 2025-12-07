Gözaltında olan Ahmet Çakar hastaneye kaldırıldı
Futbolda bahis soruşturması kapsamında 5 Aralık'ta yapılan operasyon kapsamında 38 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan yorumcu Ahmet Çakar, sağlık sorunu nedeniyle hastaneye sevk edildi.
Futbolda yasadışı bahis soruşturması kapsamında 5 Aralık’ta düzenlenen operasyonlarda 38 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan isimler
Eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar ile beraber, eski Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ve hakem Zorbay Küçük'ün yanı sıra Fenerbahçe'nin kaptanı ve milli futbolcu Mert Hakan Yandaş ile Galatasaray'da forma giyen Metehan Baltacı da gözaltına alınan isimler arasında.
Tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı
Gazeteci Çağdaş Evren Şenlik'in verdiği bilgiye göre gözaltında olan Ahmet Çakar kendisini iyi hissetmediğini söyleyerek rahatsızlandı. Ekipler Ahmet Çakar’ı tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.