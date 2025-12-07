Gözaltında olan Ahmet Çakar hastaneye kaldırıldı

Futbolda yasadışı bahis soruşturması kapsamında 5 Aralık’ta düzenlenen operasyonlarda 38 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan isimler

Eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar ile beraber, eski Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ve hakem Zorbay Küçük'ün yanı sıra Fenerbahçe'nin kaptanı ve milli futbolcu Mert Hakan Yandaş ile Galatasaray'da forma giyen Metehan Baltacı da gözaltına alınan isimler arasında.

Tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı

Gazeteci Çağdaş Evren Şenlik'in verdiği bilgiye göre gözaltında olan Ahmet Çakar kendisini iyi hissetmediğini söyleyerek rahatsızlandı. Ekipler Ahmet Çakar’ı tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.