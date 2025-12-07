  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Gözaltında olan Ahmet Çakar hastaneye kaldırıldı
Takip Et

Gözaltında olan Ahmet Çakar hastaneye kaldırıldı

Futbolda bahis soruşturması kapsamında 5 Aralık'ta yapılan operasyon kapsamında 38 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan yorumcu Ahmet Çakar, sağlık sorunu nedeniyle hastaneye sevk edildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Gözaltında olan Ahmet Çakar hastaneye kaldırıldı
Takip Et

Futbolda yasadışı bahis soruşturması kapsamında 5 Aralık’ta düzenlenen operasyonlarda 38 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan isimler

Eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar ile beraber, eski Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ve hakem Zorbay Küçük'ün yanı sıra Fenerbahçe'nin kaptanı ve milli futbolcu Mert Hakan Yandaş ile Galatasaray'da forma giyen Metehan Baltacı da gözaltına alınan isimler arasında.

Tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı

Gazeteci Çağdaş Evren Şenlik'in verdiği bilgiye göre gözaltında olan Ahmet Çakar kendisini iyi hissetmediğini söyleyerek rahatsızlandı. Ekipler Ahmet Çakar’ı tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.

Monaco-Galatasaray maçının hakemi belli olduMonaco-Galatasaray maçının hakemi belli olduSpor

 

EGİAD’dan 35. yıl vizyonu: Üçüz dönüşüm ve yeni nesil liderlikEGİAD’dan 35. yıl vizyonu: Üçüz dönüşüm ve yeni nesil liderlikŞehirler

 

 

Gündem
Dışişleri Bakanı Fidan, Somali Cumhurbaşkanı Mahmud ile görüştü
Bakan Fidan, Somali Cumhurbaşkanı Mahmud ile görüştü
İstanbul'da sağanak yağış: Sarıyer'de yol çöktü, iki araç dereye düştü
İstanbul'da sağanak yağış: Sarıyer'de yol çöktü, iki araç dereye düştü
Macaristan Başbakanı Orban Türkiye'ye geliyor
Macaristan Başbakanı Orban Türkiye'ye geliyor
Adli emanetteki soygunda 10 gözaltı: Firari memurun eşinin anne ve babası da var
Büyükçekmece Adliyesi’ndeki emanet soygununda 10 kişi gözaltında
İstanbul'da yağış rekoru: AKOM kriz masası devrede
İstanbul'da yağış rekoru: AKOM kriz masası devrede
Türkiye-Macaristan Ortak İstişare Mekanizması toplantısı yapılacak
Türkiye-Macaristan Ortak İstişare Mekanizması toplantısı yapılacak