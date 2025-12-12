Ahmet Çakar ifadesinin ardından serbest bırakıldı
Futbolda bahis ve şike soruşturması kapsamında gözaltı kararı bulunan ancak geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeni ile hastaneye kaldırılan Ahmet Çakar, tedavi sürecinden sonra ifade vermek için İstanbul Cumhuriyet Bassavcılığına geldi. Çakar işlemlerin ardından serbest bırakıldı.
Çakar, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
NTV'nin haberine göre Çakar, "Savcılık tarafından serbest bırakıldım. 'Buyrun gidin' dediler. İfadede söylediğim şeyler soruldu. 'Ne olacak?' dedik, 'Serbestsiniz, adli kontrol yok' dendi. Eşim de çocuklarımın yanında, ay sonunda gelecek" ifadelerini kullandı.
"Şu anda yaşıyorsam savcı sayesinde"
Hayatını savcıya borçlu olduğunu söyleyen Çakar, "Ben şu anda yaşıyorsam, ölmemişsem bunu savcı kardeşime borçluyum. Derin bir koroner daralma vardı, sinsi seyrediyordu. Belki de bir arabada ölecektim."
Çakar, gözaltına alındıktan sonra sağlık kontrolüne getirildiğinde gazetecilerin "Neden gözaltına alındınız?" sorusuna "Bilmiyorum" demişti.
Ardından rahatsızlanan Çakar hastaneye kaldırılmış ve anjiyo olmuştu.
Bahis soruşturması
Tutuklanma talebiyle sevk edilen isimlerden Adana Demirspor eski başkanı Murat Sancak, Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı, Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, Alassane Ndao ve Ahmet Okatan'ın da aralarında bulunduğu 20 şüpheli tutuklandı.
Tutuklanan isimler:
1-Emrah Çelik
2-Yunus Emre Tekoğul
3-Metehan Baltacı
4-İzzet Furkan Malak
5-Bartu Kaya
6-Murat Sancak
7-Orkun Özdemir
8-Kadir Kaan Yurdakul
9-Faruk Can Genç
10-Alessane Ndao
11-Mert Hakan Yandaş
12-Ersen Dikmen
13-Kerem Yusuf Sirkeci
14-Emircan Çiçek
15-Ahmet Okatan
16-Gürhan Sünmez
17-Mehmet Emin Katipoğlu
18-Volkan Erten
19-Şahin Kaya
20-Ümit Kaya