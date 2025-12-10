Ahmet Çakar taburcu edildi

“Futbolda bahis” ve “şike” iddiaları kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, rahatsızlanmasının ardından İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede anjiyo yapılan Çakar, tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

Talimat verildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Çakar’ın sağlık durumu nedeniyle gözaltı kararının kaldırıldığını açıklamıştı.

Savcılık, Çakar’ın tedavisinin tamamlanmasının ardından sağlık durumuna göre adliyeye mevcutlu olarak hazır edilmesi için emniyete talimat verdi.

Soruşturma kapsamında Ahmet Çakar’ın dosyasına ilişkin adli sürecin, sağlık durumuna bağlı olarak ilerleyen günlerde devam etmesi bekleniyor.