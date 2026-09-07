Ahmet Davutoğlu "cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla ifade verdi: Sözlerimin arkasındayım

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içerdiği değerlendirilen paylaşımlar nedeniyle 62., 63. ve 64. Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri Başbakanı ve feshedilen Gelecek Partisi’nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu hakkında TCK’nın 299/1. maddesi kapsamında soruşturma başlatmıştı.

Davutoğlu ifadesinde ne dedi?

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Davutoğlu, ifade vermek için saat 16:00 civarında Ankara Adliyesi’ne geldi. Davutoğlu’na destek vermek üzere DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan da adliyeye geldi.

Öte yandan YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in, ifadeye gitmeden önce Davutoğlu’nu telefonla arayarak dayanışma duygularını ilettiği öğrenildi.

Davutoğlu, bir saat kadar süren ifadesinde özetle şunları söyledi:

"Soruşturmaya konu edilen konuşma, 11 Eylül 2021’de Bingöl’de yaptığım ve bugün de her cümlesinin arkasında durduğum siyasi bir konuşmadır.

Sözlerimin arkasındayım.

Çünkü bu sözler şahsi bir öfkenin değil; milletin hukukunu, devlet ahlakını ve adaleti koruma iradesinin ifadesidir. Suç işlemedim; anayasal hakkımı ve siyasi sorumluluğumun gereğini yerine getirdim.

Bugün hakkımda verilecek karar, yalnızca şahsımla ilgili olmayacak; yarın çocuklarımızın nasıl bir Türkiye’de yaşayacağına da işaret edecektir. Biz çocuklarımıza korkunun sessizliğini değil hür düşüncenin cesaretini, keyfiliğin karanlığını değil hukukun aydınlığını bırakmak zorundayız.

Açıkladığım hukuki, siyasi ve ahlaki gerekçeler doğrultusunda; usulü ve zamanlaması siyasi saiklerle hareket edildiğini gösteren bu soruşturma dosyasında, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 172. maddesi uyarınca hakkımda derhâl kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesini talep ediyorum."

Davutoğlu'nun hangi sözleri soruşturmaya konu oldu?

Ahmet Davutoğlu, söz konusu konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Milyarlarına milyar kattılar, haram lokma yediler, çevrelerini zengin ettiler. Damadını bakan yaptı, akrabalarını zengin etti, 5 müteahhide Türkiye'yi peşkeş çekti."

Gelecek Partisi, 22 Ağustos'ta düzenlenen olağanüstü kongresinde siyasi faaliyetlerine son verme ve partiyi feshetme kararı almıştı.

Bundan önce Davutoğlu, kurucusu olduğu partinin siyasi faaliyetlerini sonlandırma kararı aldıklarını 29 Temmuz'da açıklamıştı.