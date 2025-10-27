  1. Ekonomim
Ahmet Davutoğlu: "Devlet darda, ülke ekonomisi iflas noktasında, gelin" derlerse hiç tereddüt etmem

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katıldığı canlı yayında ülke gündemine dair açıklamalarda bulundu. Kendisine, "Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı teklif edilse ne yaparsınız?" şeklinde soru sorulan Davutoğlu cevabında, "Devleti restore etmek için çağrılırsam tereddüt etmem" dedi.

Ahmet Davutoğlu: "Devlet darda, ülke ekonomisi iflas noktasında, gelin" derlerse hiç tereddüt etmem
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklif edilmesi halinde "Devleti restore etmek için çağrılırsam tereddüt etmem" dedi.

Ancak sembolik bir makam teklifini kabul etmeyeceğini belirten Davutoğlu, "Devlet darda olursa görevden kaçmam ama yapılanları meşrulaştırmam" ifadelerini kullandı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, AK Parti saflarına geçeceği iddialarına yanıt verdi.

"Ben devleti tanıyorum, biliyorum"

NOW TV'de İlker Karagöz'ün Çalar Saat programına katılan Davutoğlu, "Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklif edilirse kabul eder misiniz?" sorusuna "Ben devleti tanıyorum, biliyorum. Eğer bana 'Devlet darda, ülke ekonomisi iflas noktasında. Gelin şu devleti restore edelim' denirse tereddüt etmem" yanıtını verdi.

"Sembolik bir makamı kabul etmem"

Ancak "Sembolik bir makam" teklif edilmesi halinde bunu kabul etmeyeceğini vurgulayan Davutoğlu, "Benim için önemli olan yetkiyle sorumluluğun dengeli olması. Devletin yeniden inşasına katkı sunmak devlet adamlığıdır" dedi.

"Mesele devletin geleceğidir"

Davutoğlu ayrıca, eski çalışma arkadaşlarıyla kişisel bir küslüğü olmadığını belirterek, "Ben kimseyle şahsi bir mesele içinde değilim, mesele devletin geleceğidir" diye konuştu.

