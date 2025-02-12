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Gelecek Partisi lideri Davutoğlu: Gazze Türkiye'ye bağlansın

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, "Gazzeliler referandum yapsınlar ve Filistin devleti kurulana kadar Türkiye Cumhuriyeti'ne otonom bölge olarak bağlasınlar" dedi

Haber Merkezi
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Gelecek Partisi lideri Davutoğlu: Gazze Türkiye'ye bağlansın
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Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğoğlu, Yeni Yol'un Meclis grup toplantısında konuştu.

Gazze'nin son meşru devletinin Osmanlı Devleti olduğunu söyleyen Davutoğlu, Trump tehdidine karşı Gazze'nin otonom olarak Türkiye'ye bağlanmasını teklif etti.

Davutoğlu, "Trump'ın asıl istediği, Filistinlilerin hakkı olan doğal gaz alanlarına el koymak. Gazzelilerin son meşru devleti Osmanlı Devleti'dir. Biz de Osmanlı'nın meşru süreklilik devletiyiz. Gazzeliler referandum yapsınlar ve Filistin devleti kurulana kadar Türkiye Cumhuriyeti'ne otonom bölge olarak bağlasınlar. Amerika oradan gelip Gazze'ye el koyacak da biz Gazzelilere sahip çıkmayacak mıyız? Alın o çok kıymetli siyonistlerinizi ABD'deki bol topraklarınıza götürün" dedi.

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