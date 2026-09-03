Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, feshedilen Gelecek Partisinin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, sosyal medya platformlarında dolaşıma sokulan ve Cumhurbaşkanına hakaret içerdiği değerlendirilen ifadelerin yer aldığı paylaşımlarla ilgili resen inceleme yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan inceleme neticesinde, feshedilen Gelecek Partisinin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 299/1. maddesinde düzenlenen 'Cumhurbaşkanına Hakaret' suçu kapsamında soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde titizlikle sürdürülmektedir."

Ahmet Davutoğlu ne dedi?

Ahmet Davutoğlu, söz konusu konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Milyarlarına milyar kattılar, haram lokma yediler, çevrelerini zengin ettiler. Damadını bakan yaptı, akrabalarını zengin etti, 5 müteahhide Türkiye'yi peşkeş çekti."

Gelecek Partisi, 22 Ağustos'ta düzenlenen olağanüstü kongresinde siyasi faaliyetlerine son verme ve partiyi feshetme kararı almıştı.

Bundan önce Davutoğlu, kurucusu olduğu partinin siyasi faaliyetlerini sonlandırma kararı aldıklarını 29 Temmuz'da açıklamıştı.