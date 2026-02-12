Ahmet Davutoğlu'ndan Epstein açıklaması: Dosyalarda adı geçmişti

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, TBMM’de parlamento muhabirleriyle bir araya gelerek gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Davutoğlu, ABD’de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlamalarıyla yargılanırken cezaevinde ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein’a ait dosyalarda adının geçtiğine dair haberlere tepki gösterdi. Söz konusu iddiaları reddeden Davutoğlu, Epstein’ı hayatında hiç görmediğini ve tanımadığını ifade etti.

"Epstein diye çıkan dosyanın hepsi pedofiliyle ilgili değil"

"Belki bir yerde ola ki iş adamı olarak karşılaştık mı? O bile zihnimde kalmamış" diyen Davutoğlu, "Epstein diye çıkan dosyanın hepsi pedofiliyle ilgili değil" ifadelerini kullandı.

Dosyalarda pek çok siyasetçinin adının geçtiğini, kendi adının 39 kez geçtiğini belirten Davutoğlu, "Benim 39 dediğim şeyin hemen hemen büyük çoğunluğu akademik makaleler, biri birine makale göndermiş, Türk dış politikası üzerine. Doğal olarak orada adım geçiyor" diye konuştu.