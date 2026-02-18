Ahmet Davutoğlu'ndan "Zor geçiniyorum" sözüne açıklama: Halktan hiç kopmadım, kopmayacağım

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, TBMM'de Yeni Yol Partisi'nin grup toplantısında konuştu. Davutoğlu, katıldığı bir canlı yayında, eski bir başbakan olarak temsil yükümlülükleri nedeniyle maddi sıkıntılar yaşadığını belirttiği sözlerine gelen tepkilere cevap verdi.

"'Ben de zor geçiniyorum' dedim"

Davutoğlu şöyle konuştu:

"Dün bir televizyon programında devlet görevlilerinin özellikle de emekli, görevi bitmiş bakanların, başbakanların devlette başka yerlerde görev almaması gerektiğini, kendi yağlarında kavrulması gerektiğini söylerken ve bunu eleştirirken bir örnek verdim. 'Ben de bu anlamda zor geçiniyorum’ dedim. Birileri üstünde tepindi. Niye biliyor musunuz? Onların kafalarındaki başbakan görevde ya kendisini ya yakınlarını zengin eden başbakan. Türkiye'nin başbakan profili bu.

Profilleri makamda düşük, gelirde yüksek olanlar. Ben bunu samimiyetle söyledim. Ama cümlenin içinde şunu da söyledim; 'Bu zorlukları çeken vatandaşlarımızın önünde bunu söylemekten hicap duyarım.' Şimdi de hicap duyuyorum."

"Asgari ücretlinin halini bilirim"

Ahmet Davutoğlu, ilk iftarını emeklilerle birlikte yapacağını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Gelecek Partisi olarak bu sene hiçbir salonda iftar etmeme kararımız var. Dar gelirli misafirlerimizle vereceğimiz uygun mekanlar olacak. Biz emeklinin ne çektiğini biliriz.

Ben bir hoca olarak bir öğrencinin ne yaşadığını bilirim. Ben asgari ücretlinin halini bilirim. Çırak ve staj mağdurlarının ne durumda olduğunu bilirim. Akademisyenlerin, öğretmenlerin; kitap almayı bırakın, iftar edemeyeceklerini bilirim.

Biz halktan kopmadık. O trol çetelerine söylüyorum; sizin kafanızdaki başbakan gibi hiç olmadım ama sizin övdüğünüz insanlar gibi de halktan hiç kopmadım, kopmayacağım."