Ahmet Ercan saatler önce Sındırgı'yı bu sözlerle uyarmıştı (VİDEO)

Çanakkale ve Kareniz'de meydana gelen depremlerin ardından görüşü alınan Prof. Dr. Ahmet Ercan bugün Sözcü TV'de Sındırgı'da gerginliğin devam ettiği konusunda uyarı yapmıştı.

Karadeniz'deki depremlerin yaratabileceği büyük bir deprem olmadığını söyleyen Ahmet Ercan, deprem riski olan bölgeleri sıralamıştı.

Ercan "Midilli, Dikili, Foça, Karaburun, İzmir Körfezi'nin bulunduğu yerler etkin, keza Sındırgı ile Balıkesir arası, Gelenbe dolayları gergin, bunun yanı sıra Kütahla Gediz arası gergin. En gergin olan yerlerden biri de Muğla, Köyceğiz, Ula, Bodrum arasındaki ara kırık gergin gözüküyor" demişti.