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Ahmet Ercan'dan Adana ve Malatya açıklaması: Sönümlenme evresine girdi

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, dün akşam saatlerinde Malatya'da meydana gelen 5,2 deprem ile gece yarısı Adana'nın Saimbeyli ilçesindeki 4.4 büyüklüğündeki depreme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Haber Merkezi
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Ahmet Ercan'dan Adana ve Malatya açıklaması: Sönümlenme evresine girdi
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AFAD'ın paylaştığı veriye göre, saat 01.01'de Adana'nın Saimbeyli ilçesi merkezli 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem kısa süreli panik yaşatırken herhangi bir olumsuzluğun olmadığı tespit edildi.

Dün akşam saatlerinde de Malatya'da 5,2'lik deprem meydana gelmiş bölge halkı endişelenmişti. 

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan Adana ve Malatya'daki depremlerle ilgili; "Malatya M5,3'lük deprem, M4,2lik büyük artçısını da yaptı. Hızla sönümlenme evresine girdi. Adana-Saimbeyli'de olanlar deprem değil. Her yerde olabilecek M4'den küçük depremcikler" dedi. 